"Venimos a dar un trocito de Badajoz": Marwan emociona en Agüimes y exporta el Carnaval pacense a Canarias

La murga Marwan, ganadora del Concurso Oficial de Murgas de Badajoz (Comba) 2025 y cuarta clasificada en la edición de este año, ha cruzado el Atlántico para representar al Carnaval de Badajoz en el municipio grancanario de Agüimes, dentro del certamente llamado 'Carnavales del Mundo'.

Una experiencia histórica para la agrupación pacense que, como reconoce José Domingo Bueno, uno de sus componentes, nace del primer premio conseguido el pasado año con su espectáculo de la inteligencia artificial. "Tras el primer premio conseguido el año pasado con la Inteligencia Artificial (IA) y la actuación de ‘Solo sé que lo sé todo’. Nos llaman desde la organización del Ayuntamiento de Agüimes y nos proponen venir aquí a Canarias a mostrar nuestro repertorio y hablar del Carnaval de Badajoz para promocionarlo".

La propuesta fue clara y tentadora. "Nos dicen que van a intentar contar tanto con las agrupaciones ganadoras del concurso de Cádiz y claro, imagínate cuando al grupo nos dicen eso, ¿qué vas a decir? Es una oportunidad única". De hecho, solo una murga pacense había pisado antes este escenario. "Solamente una murga de Badajoz había venido anteriormente, Los Niños, hace ya bastantes años".

Actuación en la plaza principal y retransmisión en directo

Marwan actuó en la plaza principal de Agüimes. "Es una localidad muy bonita, muy pintoresca, con calles de colores, y en la plaza han preparado un escenario muy chulo con la temática de África y los animales".

Compartieron cartel con la murga local femenina Las Salamandras, con 40 años de historia. "Cantamos ante un ambiente muy guay, con bastante público, aunque hacía bastante airecito", relata Bueno. La actuación fue retransmitida en directo por la televisión local y YouTube. "Nos consta que nos ha visto muchísima gente, sobre todo en Badajoz".

Incluso hubo presencia extremeña entre el público. "Había cinco o seis personas llegadas de Badajoz con banderas de Extremadura. Eso te emociona mucho".

"Había cinco o seis personas llegadas de Badajoz con banderas de Extremadura. Eso te emociona mucho" José Domingo Bueno — Componente de la murga Marwan

Carnaval de día y canto "piel con piel"

Más allá del escenario oficial, Marwan ha vivido el carnaval canario en la calle. "Las murgas sacan barras a la calle, dan bocadillos, bebidas y se disfrazan desde por la mañana. Vamos a cantar por la calle durante el día".

Ese contacto directo es una seña de identidad del grupo. "Nos gusta estar pegaditos, piel con piel con el público. Incluso fuera de micro. Siempre que podemos cantamos sin micro para que se escuchen mejor esas texturas de voces que tiene esta murga".

La calidad vocal es uno de los sellos de Marwan. "Si se caracteriza por algo es por esas voces tan bonitas y esas músicas originales. Ahí es donde te sacan un ‘ole’".

Promoción del Carnaval de Badajoz

La presencia en Agüimes no es competitiva. "No venimos a concursar. Es una muestra en la que venimos a dar un trocito de Badajoz y a promocionar nuestro Carnaval".

Durante la retransmisión, la murga no olvidó sus raíces. "Nombramos nuestro desfile, que es el mayor número de personas de Europa, nombramos nuestros grupos menores, nuestros artefactos y nuestras murgas". Incluso proyectaron un vídeo con imágenes del Carnaval pacense. "Estoy seguro de que gracias a esta actuación a alguna persona vamos a arrastrar para que vaya a Badajoz".

Marwan llevó consigo la bandera de Extremadura, la de Badajoz y varios obsequios. "Hemos regalado al ayuntamiento una réplica del premio del año pasado y el gorro de la inteligencia artificial para su museo". A cambio, recibieron una escultura alegórica del carnaval local.

Marwan entrega una réplica de su trofeo como ganadores del Comba 2025 al concejal de Agüimes. / La Crónica

El viaje ha sido intenso. "Salimos a las siete de la mañana desde Sevilla, a las cuatro en el aeropuerto para facturar instrumentos. Ha sido largo y cansado, pero merece la pena".

Orgullo pacense más allá de las fronteras

La murga Marwan demuestra así que el Carnaval de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Internacional, sigue expandiendo su eco más allá de Extremadura. "Es un honor representar al Carnaval de Badajoz fuera de nuestra frontera", afirma Bueno.

La agrupación regresará este domingo a primera hora, aunque su agenda continúa con actuaciones en Campillo de Llerena, Alcazaba o Montijo. Pero lo vivido en Canarias quedará marcado como un hito. "Venimos a dar un trocito de Badajoz", repite José Domingo. Y Agüimes ya sabe cómo suena una murga del Guadiana.