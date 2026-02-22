Condenados dos vecinos de Badajoz por tener plantaciones de marihuana y armas en sus viviendas

El Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz ha condenado a dos vecinos de la barriada de Tulio a quienes la Policía Nacional descubrió con plantaciones de marihuana y armas en sus viviendas.

Tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa de los acusados, el juez ha impuesto a uno de ellos 2 años de prisión y al otro, 1 años y seis meses y el pago de una multa de 4.000 euros cada uno por sendos delitos de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud y de tenencia ilícita de armas.

Ninguno ingresará en prisión al haberse acordado la suspensión de la pena privativa de libertad, condicionada a que no delincan en un plazo de 4 y 3 años, respectivamente.

Los hechos por los que han sido condenados se remontan a diciembre de 2021, cuando la Policía Nacional, en dos operaciones llevadas a cabo en días sucesivos, registró los domicilios de ambos en una investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

125 macetas

Según recoge la sentencia, en la vivienda de uno de ellos, los agentes hallaron una instalación destinada a la plantación y cultivo de marihuana, labor a la que se dedicaba para distribuir ilegalmente con la droga. Los policías intervinieron 125 macetas de esta planta, que pesaban más de 8,8 kilos y de las que, según sus cálculos, se habrían obtenido con su venta 52.500 euros.

Además, en la casa se hallaron transformadores, lámparas, un extractor y bombillas empleadas para la plantación ‘indoor’, así como varias armas: una carabina del calibre 22, cuyo número de serie había sido borrado, y otras dos carabinas más de aire comprimido del calibre 4,5. El acusado no disponía de permiso para su uso.

En el domicilio del segundo acusado, muy próximo al del primero, los agentes fue localizada otra plantación de marihuana indoor. A su propietario le incautaron cogollos de marihuana seca en bolsas preparadas para su venta, con un peso total de 2.300 gramos, cuya distribución en el mercado ilícito le habría proporcionado unos beneficios de algo más de 3.600 euros.

También se le intervinieron transformadores, lámparas, una secadora-aventadora, básculas de precisión y otros útiles para el cultivo y comercialización de la marihuana. En esta casa, los agentes hallaron una pistola, cargada con dos cartuchos del calibre 6.35 milímetros -catalogada como un arma prohibida- y una carabina de aire comprimido del calibre 5,5 milímetros.

Tras los registros, ambos fueron detenidos.