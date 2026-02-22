Un incendio obliga a desalojar la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz

Un incendio declarado en la quinta planta de la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz pone en alerta a todo el parque de bomberos del ayuntamiento y a los servicios de emergencia.

El suceso se ha declarado pasadas las 19.00 horas y hasta el lugar de los hechos está llegando un amplio despliegue. Dos autobombas, una autoescala y el vehículo de mando del parque pacense se han desplazado hasta este centro, situado en la carretera de La Granadilla, de titularidad de la Junta de Extremadura.

Además, numerosas patrullas de Policía Local y efectivos de Cruz Roja Extremadura están procediendo al desalojo de los residentes de manera preventiva.

Al parecer, el origen del fuego podría estar en un cortocircuitoocurrido en la quinta planta. Los servcios de emergencia continúan en estos momentos evacuando a los residentes de esta planta y de la sexta.

Según ha podido conocer este diario, habría residentes afectados por inhalación de humos.

Hasta la residencia se han desplazado gran número de familiares de los internos, con la consiguiente preocupación por cómo pudieran verse afectados.

Algunos de los mayres que vive en la residencia han salido por la escalera de emergencias lateral y se encntran en el jardín que rodea al edificio, protegidos con mantas.