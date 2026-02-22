Valdepasillas se consolida como culmen al Carnaval de Badajoz

Valdepasillas se consolida como escenario en el que los pacenses dicen adiós al Carnaval de Badajoz. En esta edición, miles de personas se han echado a la calle para despedirse de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Desde primera hora, algunas de las calles de esta barriada pacense se han transformado para acoger el desfile con el que se pone broche de oro al Carnaval.

Objetivo: "Disfrutar hasta el último compás"

A las 10.00 horas de la mañana de este domingo comenzaban a llegar los componentes de muchas de las comparsas participantes al entorno del colegio Los Glacis y a otros lugares de la avenida Tomás Romero de Castilla.

Precisamente, en esta vía Inés hacía una trenza a Elena en torno a las 11.15 horas. Son componentes de la nueva Comparsa Whanau. Es su primera participación en la fiesta, ya que esta agrupación se fundó hace unos meses.

Inés y Laura, a la izquierda y derecha, de la comparsa Whanau antes del desfile en Valdepasillas. / Jota Granado

Ambas aseguran que no han faltado a ninguno de los grandes eventos del Carnaval de Badajoz 2026: "Participamos en el Desfile Infantil, en el Gran Desfile, en el Entierro de la Sardina y en este", decía Elena. Todo con el objetivo con el que se sumaron a este nuevo grupo: "Disfrutar de la fiesta hasta el último compás".

Los pacenses se resisten a decir adiós

Con esa misma filosofía llegaba Manuel Píriz a este barrio. Acudía disfrazado como caballero medieval. Una indumentaria que firma él mismo. Más de cinco meses ha empleado para elaborar este traje que lleva 1.500 anillas de latas de refrescos.

Manuel Píriz instantes antes de que comenzara el desfile de Valdepasillas (Badajoz). / Jota Granado

Para sacarle partido a este trabajo tan laborioso no se ha perdido ninguno de los grandes días del Carnaval. En el día de hoy acompaña a sus hijas y sus nietos que desfilan en la comparsa Vendaval.

En su disfraz no faltaba detalle, en su escudo llevaba una cruz, la imagen del Carnaval de Badajoz 2026 y hasta una estampa de la patrona, la Virgen de la Soledad.

Escudo del disfraz de Manuel Píriz. / J. H.

Retraso de inicio

Pese a que la asociación de vecinos de Valdepasillas, organizadora del desfile, había anunciado el adelanto del evento a las 12.00, la Policía Local confirmaba a este medio que el inicio oficial y autorizado por el ayuntamiento era a las 13.00. Aun así, el arranque del desfile se ha producido a las 12.30 horas.

Los primeros en salir fueron los componentes de Cambalada con su conjuro. Las aceras de la avenida Godofredo Ortega y Muñoz se llenaron de público desde primer momento para disfrutar de este último desfile. El buen tiempo con una temperatura más que agradable hizo que el barrio se llenara de pacenses y foráneos.

Más de 7.500 personas

Más de 7.500 personas se agruparon a lo largo de la mañana en esta avenida principal en los primeros compases del pasacalles y en la calle Jacinta García Hernández hasta la altura de la plaza de la Molineta en donde finalizaba.

Umsuka Imbali junto al numeroso público en Valdepasillas. / Jota Granado

Es lo que hay, La Bullanguera, Infectos Acelerados, Umsuka Imbali, Whanau, Desertores, Meraki, Vendaval y Batala cerró el desfile de comparsas aunque sea un grupo de percusión.

Además ha contado con la participación de 15 artefactos. El orden que ha seguido ha sido el siguiente: Arte-Facto; Bomberos; Lowquehacostao; Los Ociosos; Trimoto; Pues anda que tú; Gallinero; Deskarria2; Curabachas; Chicalabroma; Juntos y Revueltos; Dr. Pelo; Aprisa y corriendo; y la Brigada Antiardores.

"Acabamos como nos gusta, desfilando"

Este desfile supone un broche de oro y a la altura del Carnaval de Badajoz. Según Julio Macho, presidente de la Federación de Agrupaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap), era algo más que necesario terminar así: "Teníamos que terminar con un desfile. Es lo que nos gusta a todos los que vivimos el Carnaval, no solo comparsas, también los artefactos".

Julio Macho, presidente de la Falcap, antes del comienzo del desfile de Valdepasillas con el que se despide el Carnaval de Badajoz 2026. / Jota Granado

Y sienten como un auténtico "broche de oro a los 10 días" de fiesta. Desde la federación que aglutina a un gran número de agrupaciones reivindican que este pasacalles crezca en las próximas ediciones y desde el ayuntamiento dejen "desfilar en la avenida Sinforiano Madroñero". Es una de las peticiones que hacen tanto carnavaleros como vecinos y justifican esta reclamación diciendo que "es una avenida ahí ancha y donde nos podemos lucir, sobre todo porque al final actual es un embudo", razona Julio Macho.

Para evidenciar esta reclamación, las comparsas participantes en este desfile han portado carteles en sus carros de música carteles en los que se podía leer: "Queremos desfilar por Sinforiano".

Uno de los carteles reivindicativos en el carro de la música de Cambalada. / Jota Granado

Más actividades en Valdepasillas

Además la asociación vecinal ha desarrollado otras actividades para festejar su Carnaval como la actuación de murgas en la plaza de las Américas o de la Molineta en la tarde del sábado o las tradicionales migas solidarias que en la mañana de este domingo ha vendido raciones de este producto típico a favor del Banco de Alimentos de Badajoz.

Por parte de la asociación organizadora la palabra que resume esta edición es "satisfacción", así lo ha asegurado a este medio Anselmo Solana, portavoz del colectivo. De este modo, recalca que "es un balance muy positivo a este cuarto año que se hace el desfile" en el barrio. Recuerda que comenzaron con "cinco agrupaciones y este año son 25. Esto demuestra el apoyo de la gente carnavalera del barrio y el apoyo de Falcap".

Anselmo Solana, portavoz de la asociación de vecinos de Valdepasillas. / Jota Granado

Así, señala que el "segundo fin de semana de Carnaval se está empezando a consolidar y todo el mundo conoce que el broche de oro se pone en Valdepasillas" y recuerda que seguirán reclamando al Ayuntamiento de Badajoz, organizador del Carnaval de Badajoz, que el desfile acabe en la principal avenida del barrio, en Sinforiano Madroñero.