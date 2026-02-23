Atropellan a un ciclista de 74 años en Badajoz

Un ciclista ha sido atropellado este mediodía en Badajoz. En concreto, el suceso ha tenido lugar en el paso de peatones de la avenida Reina Sofía con Ricardo Carapeto y Ronda del Pilar.

Despiste

Según ha podido conocer este diario, la causa ha sido un despiste del ciclista, un varón de 74 años.

Noticias relacionadas

Los servicios de emergencia han atendido al ciclista en el momento. / Rebeca Porras

Cabe destacar que los servicios de emergencia le están atendiendo en estos momentos.