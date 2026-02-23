Diputación subvenciona a la escuela de música de Monesterio con 9.500 €

La escuela municipal de música, dependiente del ayuntamiento de Monesterio, acaba de recibir una subvención de 9.500 € a través del Área Funcional de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Badajoz.

Esta cantidad es la más alta que se concede a los ayuntamientos para este concepto, en base a diferentes criterios, como la aportación municipal al centro, número de profesores o número de alumnos. Actualmente, la escuela de música de monesterio posee una matrícula de 125 alumnos, (máximo que puede admitir), contando 5 profesores y las enseñanzas musicales de viento madera, (clarinete saxofón y flauta); viento metal, (trompeta, trombón, tuba, bombardino y fliscorno), guitarra, (clásica, flamenca, eléctrica, ukelele), piano y percusión. A ellas, se unen otras asignaturas colectivas como el coro, la banda infantil o el combo.

El grueso de matrículas procede de Monesterio, aunque, tal y como viene ocurriendo en los últimos años, también son bastantes las familias que optan por esta escuela de música para la formación de sus hijos e hijas, de poblaciones como Calera de León, Montemolín, Cabeza la Vaca o Fuente de Cantos.

Esta ayuda está dirigida a apoyar los gastos derivados de la actividad docente y organizativa, favoreciendo el acceso a la formación musical y reforzando el papel de las escuelas de música como motores culturales y sociales en el territorio.

En Tentudía

En la comarca de Tentudía existen 5 ayuntamientos que ofrecen estudios musicales, por cuyo servicio obtienen diferentes ayudas económicas procedentes de esta convocatoria. En su totalidad, la Diputación pacense ha otorgado, casi 30.000 €, que se reparte de la siguiente manera: El ayuntamiento de Bienvenida, recibe 4.289 €; Cabeza la Vaca, dispone de una subvención de 5.816 €; la escuela de música de Fuente de Cantos, recibe una subvención de 7.311 €; Fuentes de León, 2.749 € y Monesterio, 9.500 €.

En toda la provincia, la Diputación Provincial de Badajoz, reparte 515.000 €, entre 73 pueblos que cuentan con escuela municipal de música. Con esta inversión, explica la institución provincial, “se apuesta por la cultura como herramienta de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades, facilitando que niños, niñas, jóvenes y personas adultas, puedan acceder a enseñanzas musicales sin necesidad de desplazarse fuera de sus pueblos”.

Noticias relacionadas

La resolución de esta convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, el pasado viernes, 20 de febrero. Los ayuntamientos receptores están obligados a comunicar dicha resolución al pleno de la corporación en la próxima sesión ordinaria que se celebre.