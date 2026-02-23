Formación musical en núcleos rurales para la igualdad de oportunidades
Diputación subvenciona a la escuela de música de Monesterio con 9.500 €
Actualmente, la escuela cuenta con el máximo de matrículas que puede admitir
En la comarca de Tentudía existen 5 escuelas de música que reciben casi 30.000 € de la entidad provincial
La escuela municipal de música, dependiente del ayuntamiento de Monesterio, acaba de recibir una subvención de 9.500 € a través del Área Funcional de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Badajoz.
Esta cantidad es la más alta que se concede a los ayuntamientos para este concepto, en base a diferentes criterios, como la aportación municipal al centro, número de profesores o número de alumnos. Actualmente, la escuela de música de monesterio posee una matrícula de 125 alumnos, (máximo que puede admitir), contando 5 profesores y las enseñanzas musicales de viento madera, (clarinete saxofón y flauta); viento metal, (trompeta, trombón, tuba, bombardino y fliscorno), guitarra, (clásica, flamenca, eléctrica, ukelele), piano y percusión. A ellas, se unen otras asignaturas colectivas como el coro, la banda infantil o el combo.
El grueso de matrículas procede de Monesterio, aunque, tal y como viene ocurriendo en los últimos años, también son bastantes las familias que optan por esta escuela de música para la formación de sus hijos e hijas, de poblaciones como Calera de León, Montemolín, Cabeza la Vaca o Fuente de Cantos.
Esta ayuda está dirigida a apoyar los gastos derivados de la actividad docente y organizativa, favoreciendo el acceso a la formación musical y reforzando el papel de las escuelas de música como motores culturales y sociales en el territorio.
En Tentudía
En la comarca de Tentudía existen 5 ayuntamientos que ofrecen estudios musicales, por cuyo servicio obtienen diferentes ayudas económicas procedentes de esta convocatoria. En su totalidad, la Diputación pacense ha otorgado, casi 30.000 €, que se reparte de la siguiente manera: El ayuntamiento de Bienvenida, recibe 4.289 €; Cabeza la Vaca, dispone de una subvención de 5.816 €; la escuela de música de Fuente de Cantos, recibe una subvención de 7.311 €; Fuentes de León, 2.749 € y Monesterio, 9.500 €.
En toda la provincia, la Diputación Provincial de Badajoz, reparte 515.000 €, entre 73 pueblos que cuentan con escuela municipal de música. Con esta inversión, explica la institución provincial, “se apuesta por la cultura como herramienta de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades, facilitando que niños, niñas, jóvenes y personas adultas, puedan acceder a enseñanzas musicales sin necesidad de desplazarse fuera de sus pueblos”.
La resolución de esta convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, el pasado viernes, 20 de febrero. Los ayuntamientos receptores están obligados a comunicar dicha resolución al pleno de la corporación en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi