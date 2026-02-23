Francisco La Moneda, nuevo presidente de Fundación CB: "El reto es ser capaz de mantener intacto el legado de mi antecesor"

Como ya adelantó este diario el pasado mes de enero, Fundación Caja Badajoz (CB) ha nombrado presidente de su patronato a Francisco La Moneda Díaz, quien releva a Emilio Vázquez tras 11 años de presidencia.

La Moneda afronta el cargo con "ilusión y expectativas de continuar con el legado de su antecesor" y con ganas de seguir reforzando los objetivos de la fundación, siendo prioritarias las personas en riesgo de exclusión social, el acercamiento de la cultura a la sociedad extremeña, el fomento de la educación y la conservación del patrimonio y la historia de la región.

Después de 11 años de liderazgo de Emilio Vázquez, ¿qué cree que debe mantenerse intacto de su legado y qué le gustaría imprimir como sello personal en esta nueva etapa?

Me gustaría mantener intacto todo lo que ha hecho Emilio, porque lo ha hecho extraordinariamente. Él se ha desvivido con la fundación y la verdad es que su trayectoria académica, profesional y personal, así como su humanidad, son la mejor herencia que yo voy a recibir de él. La casa ha quedado impregnada de su personalidad y me parece que es un patrimonio muy positivo que tenemos que aprovechar.

¿Qué le motivó personalmente a aceptar este reto y qué le gustaría que la sociedad extremeña entendiera sobre el papel real de Fundación CB?

Emilio me lo propone y para mí eso fue un espaldarazo muy importante a nivel personal, porque yo era algo que nunca me hubiera planteado y al principio admito que necesité un tiempo para pensarlo. El hecho de que las once personas que conforman el patronato y que deciden unánimemente que yo puedo hacer algo por la casa, es algo que me empuja a aceptar la propuesta. Esa confianza a mí me abruma y yo digo: "Bueno, pues creo que al menos esto hay que intentarlo". Además, el equipo directivo es sensacional, funciona de forma absolutamente extraordinaria y naturalmente el equipo es la base de todo, o sea, con un extraordinario equipo, con un patronato que te apoya y con una casa que hasta ahora está haciendo las cosas muy bien, pues yo creo que es la oportunidad de decir, pues vamos a intentarlo, ¿no? Como dice Don Quijote a Sancho, "que nadie nos niegue la nobleza de intentarlo".

Usted forma parte del patronato desde 2017. ¿Qué diagnóstico hace hoy de la fundación y cuáles son los principales retos internos que afronta como nuevo presidente?

Todavía estoy en fase de conocimiento de todos los proyectos de la casa para después sobre esa base, ver algo que se pueda mejorar o algo que hasta ahora no se esté haciendo. Pero es que, mire, en esta casa, eso es muy difícil, porque es tal la proyección en el ámbito social, en el ámbito cultural y a todos los niveles que tampoco me planteo yo, por pura vanidad, cambiar las cosas. El reto mayor es mantener lo que de forma extraordinaria se viene haciendo. Al final, para mí lo más importante es saber estar a la altura del presidente anterior, que por cierto, lo hemos nombrado presidente honorífico, no expresidente, porque queremos seguir contando con él. Indudablemente, las nuevas necesidades, los nuevos tiempos irán requiriendo, seguramente nuevos proyectos y nuevos servicios. Pero hoy por hoy, para mí es mantener lo que se está haciendo. Y digo esto porque hay un punto que es esencial en esta casa, que ha sido la seña de identidad y que es el mundo de la discapacidad. Yo creo que ese es el buque insignia, el símbolo de la fundación desde que hace 130 años apareciera la obra social de Caja Badajoz y hace 12, naciera la fundación y se transformara en lo que hoy día es, y ahí es donde yo especialmente quiero dedicarme más.

Fundación CB trabaja con colectivos vulnerables. ¿Cuáles serán sus prioridades concretas para combatir la exclusión social?

En el tema de la discapacidad sigue habiendo muchas carencias. Entonces ahí tenemos que actuar y tenemos que actuar en distintos ámbitos, porque nos encontramos con colectivos de padres muy mayores y con personas con enormes necesidades, que están a punto de encontrarse en situación de exclusión social, ya que no encuentran lugares (residencia o centros de día) para estas personas porque la administración no llega. Naturalmente, también en lo que es la marginalidad social y cultural. El proyecto Motiva, ahora se llama el proyecto Futuro, para mí es un proyecto que es también estrella de esta casa y que tiene que seguir incluso creciendo porque las necesidades lejos de ir a menos, pues van a más, desgraciadamente. Por otra parte, también es destacable dentro de lo que hace esta casa, el programa de salud mental y la juventud. Nosotros, en este caso también somos pioneros como fundación de tener un programa de salud mental. Entonces, esto también tiene que ser otro de los puntos fundamentales donde apoyarnos. Sin perjuicio del ámbito cultural, que es fundamental también, pero el social para mí debe primar.

¿La cultura seguirá siendo uno de los pilares fundamentales?

Indudablemente. El aspecto cultural funciona y va a seguir funcionando, tanto en el ámbito del cine, de la fotografía, de la pintura, de la música, de la lectura, etc. Como usted sabe, se hacen exposiciones, presentaciones de libros continuamente y tenemos conciertos de lírica, de flamenco, de fado, de jazz... Yo creo que la ciudad Badajoz conoce sobradamente todo esto. Tenga en cuenta además que, en la memoria de 2025, aparece que nuestras actuaciones llegaron a un total de 80 localidades y queremos continuar con toda esa labor a nivel de toda la región, porque nuestra vocación es regional.

En materia educativa, ¿qué tipo de proyectos considera estratégicos para retener el talento joven?

Hombre, en materia educativa tenga en cuenta que nosotros tenemos una residencia universitaria, que puede ser la mayor de la región y que ofrece no solo actividad durante todo el curso académico, sino que además, incluso durante el verano oferta numerosas actividades abiertas a toda la ciudad y desde donde se conceden becas. Entonces, en el ámbito educativo, aparte de todo lo cultural que ya he dicho que siempre es educativo naturalmente, yo creo que la residencia universitaria y el hecho de tener un programa de becas, ya es bastante, pero a eso podemos añadirle también que aquí se hacen prácticas de universidades, por ejemplo tenemos el Centro de Documentación y de la Imagen, donde están viniendo alumnos de la facultad de Documentación a hacer prácticas. Es decir, que en ese sentido, nuestra proyección también tiene un aspecto bastante abierto y un espectro grande.

Sobre la sede, ¿siempre tuvieron claro que debía ubicarse en el Casco Antiguo?

Así es, una de las visiones que nosotros hemos tenido siempre claras era que había que dinamizar el casco histórico. Esta sede si se ha instalado aquí es precisamente para darle una dinamización a toda esta zona. Por aquí pasan al año miles de personas. Toda esta gente cuando se va por la noche, pues se toma una copa o un vino o una cerveza en algún sitio de aquí, le da a la calle visibilidad, hace que el este paisaje tenga mayor tránsito de personas y todo eso, le va dando una vida. En este escenario, la nueva sede principal también se está construyendo aquí, en la plaza de Santa María. Es evidente que a nosotros no nos corresponde tampoco, no somos nosotros quienes tenemos que dinamizar esto, tienen que ser las administraciones las que tienen que ponerse de acuerdo y comprometerse a hacerlo, pero nuestra obligación es coayudar y colaborar a ello.