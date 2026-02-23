La mancomunidad de Tentudía presenta sus fiestas gastronómicas en la Bolsa de Turismo de Lisboa

Un año más, los municipios integrados en la mancomunidad de Tentudía, volverán a tener representación y visibilidad en la feria internacional de turismo más importante de Portugal. Al amparo del stand de la Junta de Extremadura, la comarca volverá a estar presente en la Bolsa de Turismo de Lisboa, (una de las plataformas líderes en el sector y principal punto de encuentro para profesionales, destinos, agencias y tour operadores), para la promoción y venta de productos turísticos, que, este año se celebra entre los días 25 de febrero al 1 de marzo.

Según avanza Felicidad Hernández, presidenta de la mancomunidad, la comarca viaja a Lisboa con la misma propuesta con la que se presentó en la pasada edición de FITUR. Con esta visita, Tentudía pretende, “fortalecer alianzas, compartir experiencias, descubrir tendencias y seguir impulsando el desarrollo turístico de la comarca”. Para ello, se incidirá en la “importancia” de rica gastronomía de este territorio. Patrimonio cultural que, a través de las diferentes fiestas gastronómicas que se organizan en cada municipio, “se vive en los hogares, en los bares y en los restaurantes, pero, sobre todo, se comparte en nuestras calles y plazas”, afirma la presidenta.

Formas de vivir

Con esta actividad, se pretende dar continuidad a la “línea de promoción que venimos proponiendo al visitante durante los últimos años”, explica Hernández. La idea es, transferir al viajero y al visitante “una forma distinta de conocer el territorio”. Para ello, se busca el nexo de unión entre el viajero y los habitantes de los pueblos de Tentudía, a través de su cultura, su patrimonio y, en este caso, de su gastronomía. “Un turismo sostenible e integrador, muy valorado por el visitante”, resume la presidenta. La idea principal es promover visitas integradoras, en las que el viajero forme parte de sociedad local. “Que el turista no pase de largo, que nos conozca y regrese otra vez”, afirma Hernández.

En este contexto, Tentudía presentará en Lisboa fiestas tan arraigadas como la Matanza Tradicional de Bienvenida, la Feria de la Dehesa de Bodonal de la Sierra, la Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, la Feria del Piñón de Calera de León, la Fiesta de la Chanfaina de Fuente de Cantos, la Feria del Jamón de Fuentes de León, la Feria Gastronómica Segura para Comérsela, de Segura de León; el Día del Jamón de Monesterio, las Rutas Gastronómicas de Pallares y Santa María (pedanías de Montemolín) y, la muestra ‘Gastrostar’ de la mancomunidad de Tentudía. Cabe destacar que, tres de estas celebraciones, están declaradas Fiestas de Interés Turístico Regional, (Día del Jamón, Fiesta de la Chanfaina y Feria de la Castaña).