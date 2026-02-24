Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Este miércoles

Concentración contra los asesinatos machistas en la puerta de la Audiencia de Badajoz

Mujeres Progresistas de Badajoz convoca a la ciudadanía a sumarse al acto

Asistentes a una aconcentración anterior contra la violencia de género en la puerta de la Audiencia de Badajoz.

Asistentes a una aconcentración anterior contra la violencia de género en la puerta de la Audiencia de Badajoz. / S. GARCÍA

Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha convocado una concentración este miércoles ante las puertas de la Audiencia de Badajoz, en la avenida de Colón, para condenar los asesinatos por violencia de género y vicaria que se han cometido en España en lo que va de año.

Cartel de la concentración.

Cartel de la concentración. / LA CRÓNICA

El acto será a las 19.00 horas y la asociación invita a toda la ciudadanía a sumarse a esta concentración y mostrar su repulsa este "terrorismo", que ha acabado con la vida de 10 mujeres y 2 menores desde el pasado 1 de enero.

Noticias relacionadas

En Badajoz, la última víctima de la violencia machista ha sido Carmen Díaz, una vecina de La Picuriña de 78 años que murió el pasado 12 de enero tras presuntamente recibir una brutal paliza por parte de su marido, de 81 años, que fue detenido y permanece en prisión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  3. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  4. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  5. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  6. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  7. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  8. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi

Monesterio lanza la programación con las fechas festivas más señaladas de primavera y verano

Monesterio lanza la programación con las fechas festivas más señaladas de primavera y verano

Concentración contra los asesinatos machistas en la puerta de la Audiencia de Badajoz

Concentración contra los asesinatos machistas en la puerta de la Audiencia de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a licitar la obra del aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas por 5,2 millones de euros

El Ayuntamiento de Badajoz vuelve a licitar la obra del aparcamiento subterráneo junto a Puerta de Palmas por 5,2 millones de euros

Hallan muerto a un hombre de 42 años en una vivienda de Don Benito

Hallan muerto a un hombre de 42 años en una vivienda de Don Benito

"Estuve en el balcón de mi habitación durante una hora", los usuarios de la residencia de La Granadilla cuentan cómo vivieron el incendio

Vía libre al proyecto para terminar la Facultad de Medicina de Badajoz, aunque la segunda fase sigue sin fecha

Vía libre al proyecto para terminar la Facultad de Medicina de Badajoz, aunque la segunda fase sigue sin fecha

Verde Esperanza vuelve a dar imagen y voz a la Semana Santa de Almendralejo

Un hombre continúa en la UCI a causa del incendio en la residencia de La Granadilla de Badajoz

Un hombre continúa en la UCI a causa del incendio en la residencia de La Granadilla de Badajoz
Tracking Pixel Contents