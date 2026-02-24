Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Hallan muerto a un hombre de 42 años en una vivienda de Don Benito

Las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte natural.

Vehículo de la Policía Nacional Don Benito-Villanueva

Vehículo de la Policía Nacional Don Benito-Villanueva / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

Un hombre de 42 años ha sido hallado sin vida a última hora de este lunes en una vivienda situada en la calle José Alguacil-Carrasco Martín, en la zona del Parque de las Albercas, en Don Benito.

Según ha informado la Policía Nacional, el cuerpo fue localizado en el interior del domicilio después de que el fuerte olor procedente del inmueble alertara a la Policía Local, que acudió al lugar tras recibir el aviso de varios vecinos. Al parecer, hacía varias semanas que no se tenían noticias del fallecido.

Una vez en el interior de la vivienda, los agentes confirmaron el hallazgo y activaron el protocolo correspondiente. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Científica, que realizaron la inspección técnica ocular.

También fue requerida la presencia de la médico forense, que procedió al levantamiento del cadáver. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense para la práctica de la autopsia.

Por el momento, y a la espera de los resultados forenses, no se han determinado las causas del fallecimiento, si bien las primeras hipótesis apuntan a una posible muerte natural. La investigación permanece abierta.

