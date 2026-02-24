Tribunales
Ingresa en prisión por quebrantar la orden de alejamiento de su madre el hombre que cayó de un quinto piso en Badajoz
Ha sido condenado a seis meses de cárcel
La titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión por quebrantar la orden de alejamiento hacia su madre del hombre que se precipitó de un quinto piso el pasado 19 de febrero de la barriada de San Roque.
La sentencia, dictada en conformidad tras un acuerdo de la fiscalía y la defensa, impone una condena de seis meses de prisión y acuerda su entrada un centro penitenciario al contar con antecedentes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
El juicio rápido ha tenido lugar este martes, después de que fuera detenido ayer por la Policía Nacional por quebrantar la orden de alejamiento impuesta.
El condenado fue detenido el pasado 19 de febrero por este delito, tras precipitarse de un quinto piso. En esa ocasión, con informe de petición de sobreseimiento de la fiscalía, se archivó la causa al no haber quedado acreditado el delito de quebrantamiento.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi