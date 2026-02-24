José Manuel Guerrero Polo deja la dirección de la prisión de Badajoz: "Estoy satisfecho, pero ha sido una gestión complicada"

Jose Manuel Guerrero Polo se jubila tras seis años al frente como director del centro penitenciario de Badajoz y veinticuatro como subdirector. Tomó posesión del cargo en mayo de 2020 y le tocó gestionar la etapa del covid, que ha definido como "muy complicada".

El Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha recibido este martes al exdirector en la delegación para despedir su paso por la penitenciaría durante treinta años, que ocupará pronto otro nuevo director cuando se celebre oficialmente la toma de posesión.

Guerrero Polo ha definido como "muy positiva y satisfactoria" su etapa como responsable del centro. Aunque ha reconocido que se marcha con algo pendiente: haber terminado las obras de eficiencia energética, que tienen previstas que concluyan el 30 de junio. "Han sido complicadas, puesto que el centro no ha cerrado". Se ha remodelado la cocina, la panadería, las fachadas y las cubiertas. Además, se ha puesto un huerto solar, han arreglado todas las ventanas y las puertas de los internos.

Capacidad del centro penitenciario

En este momento hay 420 internos en la prisión y en tercer grado en control telemático son aproximadamente unos 100, mientras que tiene una capacidad óptima de 600. No obstante, han tenido que cerrar algunos departamentos debido a las obras que se están realizando. También se dispone de un servicio de gestión de penas, donde se cumplen otras medidas alternativas, como son los trabajos de beneficencia de la comunidad y las suspensiones de condenas.

El exdirector ha afirmado que el máximo de internos ha llegado a estar en 1.000. El perfil de delitos más comunes son contra la propiedad, contra la salud pública y violencia de género.

En cuanto a cómo están los centros extremeños con respecto al resto del país, ha declarado que las infraestructuras son antiguas, ya que son de los años 80, pero todas las mejoras que se están haciendo "ayudarán a ponerlo más cerca de las nuevas prisiones de España".

Por otro lado, el centro penitenciario se encuentra al 95% en Relación de Puestos de Trabajo (RPT). "Estamos pendientes de un concurso de traslado y se va a quedar aproximadamente al 98 con los problemas que hay en algún área, por ejemplo, la sanitaria, que nos faltan médicos, solo hay dos facultativos". Aunque ha afirmado que la asistencia sanitaria se presta de todas formas, bien por los médicos o los enfermeros. También disponen de un servicio de asistencia telemática a nivel nacional con médicos de otros centros.