Monesterio revisa su plan periurbano para la prevención de incendios forestales

Según Loli Vargas, alcaldesa de Monesterio, la localidad, “ya disponía de un plan propio de prevención de incendios”. Ahora, “gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Badajoz”, este plan ha sido actualizado, con todo lo necesario para que la localidad cuente con un “herramienta más eficaz” frente a los incendios forestales.

El proyecto forma parte de un conjunto de medidas desarrollado por la entidad provincial, a través del cual se han elaborado 113 planes periurbanos para reforzar la prevención de incendios forestales en diferentes localidades de la provincia de Badajoz. En algunos casos, “revisados y en otros actualizados”, estos planes pretenden “reducir la vulnerabilidad” de los pueblos frente a los incendios, a la vez que “garantizar” la seguridad de los ciudadanos, mediante la creación de franjas de seguridad, áreas de cortafuego y ordenación del territorio, que, además, “da cumplimiento al deber que obliga la Ley”.

Para Monesterio, dada su ubicación en un entorno natural con una gran masa forestal, esta revisión supone, “la mejor herramienta para proteger a nuestro pueblo frente a los incendios”, afirma Loli Vargas, convencida de la importancia de este documento para evitar los “riesgos de los incendios forestales para las personas, las viviendas y el medioambiente”.

Facilitar la extinción

Contar con un plan periurbano, “bien elaborado”, expresa, Loli Vargas, “no solo nos permite cumplir con la normativa vigente, sino que, también refuerza la seguridad de la población y facilita la actuación de los servicios de emergencia y extinción”.

A partir de ahora, el ayuntamiento dispone de un documento, “muy eficaz” para reducir riesgos, mediante la planificación de medidas preventivas. Y es que, “los incendios se apagan en invierno”. En este sentido, la alcaldesa, recuerda la importancia de las tareas previas. “Tenemos el documento y, sobre este texto, debemos trabajar en materia de prevención”.

Loli Vargas, expresa que, “afortunadamente”, Monesterio cuenta con una dotación de bomberos del Plan Infoex y, además, dispone de una magnífica Agrupación de Bomberos Voluntarios, lo que permite, “actuar de manera rápida y coordinada”, ante cualquier tipo de emergencia de esta índole.

Finalmente, la alcaldesa ha querido agradecer públicamente, “el compromiso constante de la Diputación Provincial de Badajoz con todos y cada uno de los pueblos de la provincia, especialmente, con los más pequeños”, en muchas ocasiones, “incapaces de materializar este tipo de proyectos, por falta de recursos”.