Vía libre al proyecto para terminar la Facultad de Medicina de Badajoz, aunque la segunda fase sigue sin fecha

Tras meses de retraso por un recurso, la actualización del proyecto de ejecución para terminar la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura en Badajoz, que lleva el nombre del expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, ya se ha adjudicado.

El encargado de revisar el proyecto de la segunda fase, que se redactó en 2019, para su ajuste económico, normativo y funcional es el estudio Matos Castillo Arquitectos, que fue el que diseñó la nueva facultad. Lo hará por casi 158.000 euros y un plazo de ejecución de 5 meses.

Una vez que se entregue y se le dé el visto bueno, el siguiente paso será la licitación y adjudicación de las obras. Además, habrá que solicitar la licencia de obras al Ayuntamiento de Badajoz. Por ello, según explican fuentes de la Consejería de Educación a este diario, «aún es pronto» para establecer una fecha para el inicio de la construcción del nuevo edificio y, por lo tanto, también para prever en qué curso estará la facultad completa.

En enero del año pasado se estrenó la primera fase -el aulario-, pero queda pendiente un segundo edificio, en el que se ubicarán los despachos de departamentos, los laboratorios de investigación, seminarios y aulas prácticas.

La Junta de Extremadura licitó en junio de 2025 el contrato para actualizar el proyecto de la segunda fase, que, además, de la actualización económica y normativa, incluye la legalización de instalaciones, el estudio de seguridad y salud y la dirección de obras. El pliego establecía un presupuesto base de 197.212 euros.

Al concurso presentaron ofertas dos empresas y una fue excluida, por lo que recurrió. La Comisión Jurídica de Extremadura acordó entonces suspender manera cautelar el proceso de adjudicación hasta resolver las alegaciones de la recurrente. Finalmente, determinó que el procedimiento siguiera su curso, se levantó la suspensión y se adjudicó a Matos Castillo, aunque más tarde de lo previsto.

Materiales al alza

La inversión prevista para esta segunda fase superaba los 10,5 millones de euros, pero este presupuesto se podría incrementar entre un 20 y un 30%, según las estimaciones de la Consejería de Educación una vez que se revise el proyecto y se acomoden los precios a los actuales del mercado (desde hace 7 años han aumentado y han sido otros muchos proyectos los que han tenido que revisarse para ajustar los costes al alza de suministros y materiales).

No obstante, hasta que no esté actualizado el proyecto no se podrá saber con exactitud el presupuesto que será necesario para acabar la Facultad de Medicina.

El actual edificio y el futuro formarán un conjunto unitario. Para conseguir su integración, en esta segunda fase se construirá una torre «casi cuadrada» de 8 plantas, que complementará la singularidad volumétrica del zócalo sobre el que se asienta el aulario. Los departamentos se podrán agrupar por plantas y organizar de modo flexible, en función de las necesidades que haya.

También la envolvente de los edificios será la misma: chapa plegada perforada o no perforada para permitir el paso de la luz natural a todos los espacios.

En la primera fase de la Facultad de Medicina, que se adjudicó por 9,8 millones (a las que se sumaron 2 millones más en equipamiento y telecomunicaciones), se construyó el edificio que alberga el aulario, la zona de dirección, los servicios comunes, el salón de actos, la biblioteca y la cafetería, pero el área departamental se mantiene en la antigua sede.

Sin interrumpir la actividad

Según informó en su día la Consejería de Educación, las obras para terminar la facultad no afectarán a la actividad de alumnos y profesores en el edificio principal, pues se podrán llevar a cabo con independencia y será en el último momento cuando el nuevo edificio se conecte con el vestíbulo de la planta baja.

La nueva facultad alberga las titulaciones de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, además de la Escuela de Salud del Servicio Extremeño de Salud (SES) y, cuando esté acabada, tendrá capacidad para acoger a casi 4.300 estudiantes.