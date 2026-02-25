Cruz Bayón continúa al frente de la Asociación de Amigos de la Poesía

Cruz Bayón Mejías continuará al frente de la Asociación de Amigos y Amigas de la Poesía de Monesterio. Así se decidió en la última asamblea de socios, que se celebró hace unos días, a la que concurrieron dos candidaturas, resultado la más votada, la que integra, como cargos directivos, además de Bayón, a Silvestre Martínez Chaves, José Garrote Carrasco y Concepción Bayón Duqueso.

La asociación, que se fundó en el año 2019, viene desarrollando numerosas actividades, con las que poner en valor, fomentar y difundir el arte poético ante la sociedad local. Un grupo de amantes de este género literario decidió unirse para promover la creación y la transmisión literaria con, “tan mala suerte”, recuerda Cruz Bayón, que, debido a la pandemia, la actividad se vio bastante restringida hasta el año 2021.

Desde entonces y hasta el día de hoy, en colaboración con distintas entidades e instituciones, viene desarrollando y participando en diferentes eventos para acercar la poesía al público en general a través de cafés literarios, encuentros de poesía y música, certámenes literarios, Navidad en verso, su participación como jurado en distintos certámenes literarios, --alguno internacional--, colaboraciones en las revistas de romería y feria o la creación del espacio radiofónico, ‘Rincón Poético’, que se emite cada sábado desde los estudios de la emisora municipal, Radio Monesterio.

Gestión

Durante la asamblea, la directiva saliente presentó el balance de actividades desde la creación del colectivo, hasta diciembre de 2025. Del mismo modo, se ofrecieron algunas de las líneas de actuación de cara a los próximos meses. Según su presidenta, la asociación “mantendrá los proyectos en los que viene trabajando” e intentará incrementar la participación de “niños y jóvenes”, con el objetivo de “enriquecer” valores que van más allá de la lectura de versos, haciéndolos partícipes de algunas de las actividades públicas que se programen.

Del mismo modo, Cruz Bayón, afirma que, el colectivo “continuará apostando por los creadores locales” y aquellos aficionados con “inquietudes”, para, en la medida de lo posible, “difundir su obra”.

Finalmente, la presidenta de la asociación afirma que el colectivo está abierto a toda la ciudadanía. “Cualquiera es bienvenido”, sostiene Cruz Bayón. Para algunos, la poesía es un género literario minoritario. Aun así, “sabemos que son muchas las personas a las que les gusta leer, recitar o compartir poemas. Abrimos las puertas de nuestra asociación a todos ellos”, concluye Cruz Bayón.