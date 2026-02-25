Los secretarios provinciales del PSOE no «cierran la puerta» a ser candidatos

Las ejecutivas provinciales de Cáceres y Badajoz han escenificado en la tarde de este miércoles una imagen de unidad en una reunión única para el partido. Por primera vez estas dos secretarías generales se unen en una reunión y quieren que no sea la única, ya que han anunciado que la intención es emularla próximamente en Cáceres. En esta ocasión, la sede del PSOE en Badajoz ha sido el escenario para celebrarla.

Lo hacen en un momento muy delicado para el partido en la región. Sin secretario general tras la renuncia de Miguel Ángel Gallardo y con una comisión gestora al mando del mismo. Ahora el PSOE busca un candidato y el camino oficial comenzará a partir del 6 de marzo cuando se celebra el Comité Regional que pondrá fecha al congreso en el que se elegirá al próximo secretario general.

Cotrina y Borrego posibles candidatos

Las quinielas están sobre la mesa y ya suenen muchos nombres que puedan suceder a Gallardo al frente del partido. Dos de ellos han comparecido antes de la «reunión histórica», se trata de los dos secretarios generales provinciales. Álvaro Sánchez Cotrina y Manuel Borrego no han despejado dudas sobre si se presentarán o no, de hecho ninguno ha cerrado la puerta.

Álvaro Sánchez Cotrina y Manuel Borrego, secretarios generales del PSOE en las provincias de Cáceres y Badajoz, respectivamente, antes de la reunión de las ejecutivas. / Santi García

«No he dicho si me voy a presentar ni que no me vaya a presentar porque no es el momento», ha dicho Borrego que señalaba que era momento de destacar la unión entre los dos secretarios. Aunque ha afirmado que no quería «decir ni que abra ni que cierre puertas».

Sí a las primarias

Por su parte, Sánchez Cotrina asevera ante las preguntas de optar o no por una figura de consenso en exclusiva que él opta «por lo que dicen los estatutos del partido». Estos recogen que «hay que celebrar primarias». Así, ha reconocido que «no le tenemos nadie miedo a las primarias» aunque admitía que «lo deseable en este momento sería una figura de consenso», pero siempre con condiciones.

Fotografía del inicio de la reunión conjunta de las ejecutivas del PSOE provincial de Cáceres y Badajoz celebrada en la tarde de este jueves en Badajoz. / Santi García

Este tipo de candidatos «se consiguen de abajo arriba», ha dicho. Así, recuerda que «el consenso no puede ser que dos, tres, cuatro o cinco personas que tenemos mucha influencia en la militancia», sino que «la gente se pueda expresar libremente y que cualquiera, por mucha influencia que crea que tiene en la militancia, no haga que este proyecto sea un proyecto a espaldas de la gente».

De este modo, se oponen a la línea que ha querido trazar Quintana de un candidato único para evitar seguir dividiendo al PSOE con las primarias. Y anuncian que será a partir del Comité Regional cuando comenzarán a postularse: «Ya a partir del día 6 de marzo ya empezamos a hablar de esa cuestión», ha añadido Sánchez Cotrina mientras que Borrego reiteraba la importancia de hablar del encuentro histórico.

Elecciones municipales

Este se ha basado en comenzar a trabajar el partido de cara a las elecciones municipales de 2027, «queda menos de un año y medio», ha recordado Manuel Borrego. Para llegar preparados y fuertes a esa cita en las urnas han decidido juntarse con un fin común «tan importante como es trabajar para gobernar nuestros ayuntamientos con el objetivo de mejorar la vida de la gente», ha aseverado el secretario provincial pacense.

La intención es clara: «Queremos ganar en el año 2027», ha dicho el cacereño. Así, ha indicado que dentro de las competencias de las ejecutivas provinciales estaba la de «elegir a los y a las mejores y empezar a trazar un proyecto municipalista» por lo que comenzarán con la elección de candidatos a las alcaldías.