Siruela celebrará este sábado la IX edición de la Matanza Didáctica

La localidad pacense de Siruela celebrará este sábado 28 de febrero la duodécima edición de la Matanza Didáctica, una cita ya consolidada en su calendario y para la que se prevé la asistencia de alrededor de 900 personas en la Plaza de España del municipio.

Durante la presentación, el diputado provincial Raúl Jareño ha destacado que estas matanzas de carácter didáctico se enmarcan en la campaña provincial de Matanzas Didácticas 2025-2026 que impulsa la Diputación de Badajoz a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo. La iniciativa contempla la cesión gratuita de cerdos ibéricos lampiños procedentes de la finca La Cocosa, explotación agrícola provincial, para su celebración en los municipios que lo solicitan.

En la presente edición participan 92 entidades municipales de la provincia. En el caso de Siruela, la Diputación de Badajoz ha colaborado mediante la entrega de un ejemplar para el desarrollo de esta duodécima edición.

Valorización de las tradiciones

Además, ha subrayado que esta campaña persigue preservar y difundir el patrimonio cultural y gastronómico vinculado a la matanza tradicional, fomentar la participación comunitaria y contribuir a la conservación de la raza ibérica lampiña, variedad autóctona asociada a la dehesa y a un modelo de ganadería extensiva sostenible. Asimismo, ha señalado que el apoyo institucional a este tipo de celebraciones contribuye a dinamizar el territorio, reforzar el arraigo y afrontar el reto demográfico desde la valorización de las tradiciones locales.

Por su parte, el alcalde ha agradecido a la Diputación de Badajoz su respaldo continuado a esta iniciativa, que cada año incrementa la participación vecinal. Según ha explicado José Luis Camacho, la matanza didáctica permite acercar a jóvenes y escolares una tradición que ha ido despareciendo del ámbito doméstico, mostrando de forma pedagógica el proceso tradicional y garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa y el respeto al bienestar animal.

Programación

La jornada del 28 de febrero comenzará a las 09.00 horas con la recogida de tickets y obsequios. A las 10.00 horas tendrá lugar el despiece del cerdo, seguido de migas extremeñas a las 11.00 horas y un taller de embutido a las 12.30 horas. A las 14.30 horas se celebrará el tradicional cocido de matanza.

Noticias relacionadas

La programación continuará por la tarde con la actuación musical del grupo 'Etiqueta Negra' a las 17.00 horas y una prueba de carne asada a las 18.00 horas.