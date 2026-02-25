Los trabajadores de la residencia La Granadilla de Badajoz se manifiestan mañana por el incendio

Los trabajadores del centro residencial La Granadilla de Badajoz se manifiestan tras el incendio ocurrido el domingo en una zona común de la quinta planta. La convocatoria la transmite CCOO Extremadura y la fija a las 11.00 horas a las puertas de la residencia. Una concentración a la que se suman el resto de sindicatos mayoritarios como son UGT y CSIF.

Las reacciones sindicales no se han hecho esperar y desde que el domingo ocurriera el siniestro en este centro dependiente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SEPAD) se han sucedido los comunicados y las quejas por parte de los principales sindicatos.

Denuncias de CCOO

CCOO ha anunciado en la mañana de este miércoles una concentración de la plantilla el jueves, 26 de febrero, a las 11.00 horas con "el objetivo de exigir soluciones inmediatas y garantizar que una situación de estas características no vuelva a repetirse".

Así, desde el sindicato exigen a la Junta de Extremadura "medidas urgentes que resuelvan las graves deficiencias detectadas en la residencia de mayores La Granadilla" tras producirse el incendio que obligó al desalojo de parte del edificio.

Para CCOO, el fuego registrado el pasado domingo no es un suceso aislado y "muy preocupante", sino que además pone de manifiesto las "graves carencias estructurales y de seguridad que venían siendo denunciadas desde hace tiempo por la propia plantilla".

De este modo, no solo queda en una queja pública de la situación que denuncian, sino que han trasladado formalmente su preocupación al SEPAD y subrayan que lo ocurrido "no puede entenderse como un hecho aislado, sino como la consecuencia de una falta de inversión y de mantenimiento que compromete la seguridad tanto de las personas mayores como de los profesionales que las atienden".

Más personal

Además señalan que se pone de manifiesto "un fallo crítico en los mecanismos básicos de protección en el que estas medidas preventivas deberían ser prioritarias". En este sentido, UGT denuncia que los detectores de humo del sistema antiincendio no funcionaron la tarde del suceso.

Así, María Jesús Bueno, responsable de Salud Laboral del sindicato fue tajante el lunes, horas después del fuego: "Tenemos conocimiento por parte de trabajadores de que no funcionaban". Por eso, aseveró que "no se detectó el conato de incendio en un primer momento, no sonó la alarma y no funcionaba el sistema de megafonía". A su juicio, lo ocurrido evidencia "una falta de mantenimiento evidente" en un centro "muy antiguo y donde no se invierte lo suficiente".

Desde UGT reclaman un incremento en la plantilla de este centro y señala que durante el siniestro del domingo había 13 personas trabajando para atender a los 113 usuarios que viven allí. Además, piden que se estudie el "sistema de adaptaciones de puestos de trabajo", ya que las necesidades de personal son variables. Por el momento, reclaman cuatro camareros limpiadores, ocho auxiliares y un ordenanza.

"La alarma general no funcionó, aunque sí las puertas de emergencia"

En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura también se suma a la exigencia de más personal a la Junta. Asimismo, aseveran que vienen "denunciando desde hace mucho tiempo las enormes deficiencias estructurales del edificio, construido a mediados de los años 70" porque en él "únicamente se han puesto parches para ir maquillando su funcionamiento". De esta forma, señala que lo han reclamado a los distintos gobiernos de la región.

Igual que los otros dos sindicatos, desde CSIF aseveran que los trabajadores que estaban en turno en el momento del incendio indican que "la alarma general no funcionó, aunque sí las puertas de emergencia, que fueron los únicos elementos que alertaron sobre lo que estaba ocurriendo".

Denuncian que el edificio cuenta con "múltiples deficiencias" y no se "puede entender como la obra del nuevo edificio" esté paralizada "desde hace más de cinco años". Como "organización más representativa en la administración pública regional, exige a la Junta de Extremadura una renovación integral de la residencia de mayores La Granadilla".

CSIF anuncia que dirigirá al servicio de Prevención de Riesgos de Trabajo con el fin de alertar sobre peligros que se producen de dichas humedades con respecto a enchufes o camas eléctricas.