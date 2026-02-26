Docentes de Los Santos de Maimona, Puebla de Sancho Pérez y Fuente de Cantos visitan el Colegio El Llano de Monesterio a través del proyecto ‘Muévete’

Durante dos días, el colegio de Infantil y Primaria, El Llano, de Monesterio, (observado), ha sido centro receptor de un grupo de docentes, pertenecientes a los colegios de las localidades de Los Santos de Maimona, Puebla de Sancho Pérez y Fuente de Cantos, (observadores), del programa de formación e innovación educativa, ‘¡Muévete!’, de la consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, de la Junta de Extremadura, que promueve la movilidad de docentes extremeños.

A lo largo de estas jornadas, los responsables del centro educativo monesteriense han mostrado las diferentes competencias y programas en los que vienen trabajando con su alumnado, como centro de referencia, en diferentes ámbitos educativos. Juan Molina, director de El Llano, afirma que, desde el inicio de este programa, el colegio de Monesterio ha venido participando en las dos vertientes: “centro observado y centro observador”. Este curso, como centro receptor, El Llano, ha recibido a media docena de compañeros y compañeras, de estos tres colegios del sur de Badajoz, con la finalidad de promover la formación para el desarrollo de la competencia profesional docente en los ámbitos científico, didáctico, comunitario, digital y de innovación, a la vez que, “trabajar en común” para “potenciar” nuevas vías de formación del profesorado.

La visita

Durante su estancia en Monesterio, los docentes han conocido de primera mano las actuaciones que se vienen realizando en este centro educativo, con la intención de “favorecer la innovación entre el profesorado”, mediante la observación entre iguales, el diálogo y la reflexión para el intercambio de buenas prácticas, dirigidas a la implementación de lo aprendido en sus aulas.

Además de conocer todas las instalaciones del colegio, la expedición docente ha conocido los programas educativos más punteros en los que actualmente trabaja el equipo directivo de El Llano. El Aula del Futuro, Meteoescela o las aulas del programa educativo de 2 a 3 años y el aula multisensorial, que promueve la escolarización temprana.

El centro educativo, afirma con orgullo su director, “a diferencia de otros colegios, participa actualmente en una decena de programas”. Esta estrategia, basada en la estructura de un amplio proceso pedagógico con el que alcanzar objetivos de aprendizaje intelectuales, emocionales, físicos y sociales del alumnado, han sido “los más valorados” por parte de los observadores.

Las jornadas, concluye Juan Molina, han sido “muy provechosas”. Tanto los docentes observadores, como el equipo docente de El Llano, han “profundizado” en las distintas metodologías que se desarrollan en unos y otros centros, así como en otros aspectos destacados del proceso educativo, como son la organización, planificación y gestión de programas.