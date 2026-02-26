La Junta defiende que ha reforzado la plantila, su formación y la atención psiquiátrica a los menores del Marcelo Nessi

Se ha reforzado la formación de los profesionales en prevención de conductas violentas, se han duplicado las horas de atención a los internos por parte de un psiquiatra y todos los vigilantes de seguridad disponen de chaleco antitrauma "debidamente homologado".

Estas son las medidas más recientes que la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha adoptado en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales de Badajoz Marcelo Nessi, donde el martes por la tarde se produjo un nuevo altercado en el que dos vigilantes de seguridad resultaron lesionados al intentar reducir a dos internos.

A través de un comunicado, la consejería defiende que "debido a las singulares características de los jóvenes internos en este centro, en determinadas ocasiones, pueden producirse incidentes que afectan al personal trabajador" y, cuando esto ocurre, "se aplican siempre los procedimientos previstos en la normativa vigente".

11 trabajadores más

La consejería sostiene que el personal del centro está dimensionado para una capacidad de 50 internos, "sin que en estos momentos se alcance dicha cifra". Según explica, la Consejería de Salud y Servicios Sociales ha reforzado el personal que presta sus servicios en estas instalaciones con 11 trabajadores más, de diferentes categorías profesionales (psicólogo, educadores sociales, ATES y trabajador social) y ha "duplicado" las horas de atención profesional a los jóvenes internos por parte de un psiquiatra con la especialidad de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia.

Además, asegura se ha reforzado la formación de los profesionales en prevención frente a conductas violentas y se ha realizado la evaluación de riesgos psicosociales por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que presta, además, apoyo psicosocial. "Todo ello, con el fin de reforzar la atención integral tanto a los menores como a los trabajadores del centro", remarca.

Asegura, por último, que pPor parte de la empresa externa de seguridad se ha hecho entrega cada uno de los vigilantes de seguridad de chalecos antitrauma debidamente homologados