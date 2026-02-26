Trabajadores de La Granadilla protestan tras el incendio: "La única alarma que sonó fue la que se activó cuando abrimos la puerta de emergencia"

Un centenar de personas -entre empleados y familiares de usuarios del centro residencial La Granadilla de Badajoz- se ha concentrado este jueves a las puertas del edificio tras el suceso del domingo con una advertencia clara: podía haber sido peor.

La protesta, convocada por CCOO Extremadura y secundada por UGT y CSIF, llega cuatro días después del incendio declarado en una zona común de la quinta planta, un episodio que terminó con ocho residentes ingresados por inhalación de humo, según relatan representantes sindicales.

"Estamos aquí para reivindicar que se arreglen todos los desperfectos que existen en la residencia y que se hubiera podido evitar este incendio", afirma José Sánchez Carroza, de CCOO. La concentración ha servido para poner sobre la mesa un listado de reclamaciones: mantenimiento, personal, transparencia y, sobre todo, seguridad.

Enchufes, alargaderas y cableado

Los sindicatos ponen el foco en lo que consideran una combinación peligrosa: instalaciones envejecidas y soluciones "provisionales" que acaban siendo permanentes. Sánchez Carroza sostiene que han detectado, "en un principio", "enchufes, alargaderas y todo lo demás sobrecargadas", un escenario compatible -subraya- con la hipótesis de un origen eléctrico.

La investigación oficial sigue abierta. Desde la protesta explican que policía y bomberos barajan dos hipótesis: un problema eléctrico o el tabaco, "alguna colilla o algo parecido", apuntan. Pero la plantilla exige algo más que conjeturas: "Hemos solicitado a los responsables de la Junta de Extremadura que nos digan de dónde viene… y la Junta no ha respondido", añade el sindicalista.

Dos versiones

Uno de los puntos más controvertidos es el funcionamiento de los sistemas de detección y evacuación. Según CCOO, ni las alarmas ni el sistema antihumo funcionaron. "Tenemos constancia de ello: las alarmas no sonaron", insiste Sánchez Carroza, que diferencia la alarma general de incendios de otra señal acústica: "Lo que sonaba era una alarma por abrir una puerta… para que los residentes no se escapen".

El testimonio de quienes estaban dentro ese domingo refuerza esa versión. Toñi Contreras, trabajadora del centro, relata que la secuencia fue repentina: "Sentimos un golpe muy fuerte… llegó el olor a humo y una gran explosión". Y remarca: "La única alarma que sonó fue la que se activó cuando abrimos la puerta de emergencia". El lugar donde, según cuenta, se originó el incendio tenía detectores: "Si estuviesen conectados hubiesen saltado… y no se activaron".

Otra auxiliar, Sandra, coincide en lo mismo: "Ahí no sonó absolutamente nada". Describe que una enfermera llegó a subir, pero se encontró con un escenario límite: "Se había ido la luz… una bocanada de humo negro la echó para atrás y observó las llamas hasta el techo". “Si hubiese sonado, esto hubiese quedado en un mal menor, hubiésemos utilizado un extintor”, añade.

"¿Y si hubiera sido de noche?"

Los trabajadores destacan que en ese momento estaban tres auxiliares en la planta, y que en el conjunto del centro había nueve auxiliares, un enfermero, además de personal de cocina, camareros y ordenanza. "Muchos residentes son personas con sillas de ruedas… tuvimos que bajarlos con sus sillas por las escaleras de emergencia", recuerdan y coinciden en la "falta de personal", especialmente en el turno nocturno. "En el turno de noche son tres personas las que están atendiendo. Imaginaros que eso hubiera ocurrido de noche", advierte la plantilla de trabajadores.

También subrayan el papel de los familiares, decisivo para contener el caos. "Suerte que fue a las siete de la tarde, donde había familiares… que ayudaron a los trabajadores", recalca el representante sindical. Añade que, tras conocerse la noticia, "compañeros que no estaban trabajando acudieron en masa". Y destaca la intervención de los servicios de emergencia: policía, bomberos, Cruz Roja.

"Falta de transparencia"

La concentración no se limita al incendio. CCOO ha hablado hoy de “dejadez” y “decadencia total”. Aránzazu Monje Rodríguez, del sindicato, afirma haber constatado "enchufes sobrecargados, cables pelados, alargaderas con montones de cableado por el suelo… algo muy peligroso".

Además, hay incidencias recientes que, aseguran, han minado la confianza de las familias. María Ángeles Esteban, familiar de una usuaria, pide claridad: "Necesitamos transparencia para tener la tranquilidad de que nuestros mayores están en el mejor sitio". Explica que su hermana es usuaria del centro y que afortunadamente el humo no llegó a su planta, "pasamos mucho miedo", indica, y menciona un episodio previo de intoxicación alimentaria hace un mes y medio: "Hubo 90 intoxicados… aquí no hay transparencia".

Concepción Díaz Pérez, una usuaria del centro en silla de ruedas, añade que "las instalaciones son muy viejas… Si hubiese sido más de noche, allí nos quemamos todos", lamenta.

En La Granadilla, la protesta ha terminado como empezó: con un aviso. La plantilla pide reparaciones, refuerzo de personal y explicaciones claras sobre lo ocurrido. Porque, más allá del humo del pasado domingo, lo que hoy se ha respirado en la puerta del centro es una mezcla de miedo y determinación: la próxima vez, puede que no haya tanta suerte.