Detenido un empresario de Zafra (Badajoz) por grabar a sus empleadas en el aseo: la cámara estaba oculta en ducha y funcionaba las 24 horas

La Guardia Civil ha detenido a un empresario de la localidad pacense de Zafra por presuntamente grabar a sus empleados en un aseo unisex de la empresa.

De momento, tres trabajadoras han interpuesto una denuncia por estos hechos y no se descarta que haya más.

El empresario está investigado por los delitos contra la intimidad y de revelación de secretos, pues según los investigadores, compartió archivos de los vídeos grabados por Whatsapp.

Según han explicado fuentes de la comandancia de Badajoz, fue una de las trabajadoras quien denunció los hechos ante la Guardia Civil de Zafra, tras descubrir que podía estar siendo grabada en el interior del cuarto de aseo de la empresa en la que trabaja.

Activación por sensor de movimiento

Los agentes inspeccionaron las instalaciones de la empresa y comprobaron que en la mampara de la ducha estaba oculta, "de manera estratégica", una cámara de las comúnmente conocidas como "espía". Se trata de un dispositivo audiovisual activado por sensor de movimiento para grabar imágenes del interior del baño durante las 24 horas del día. Es decir, se ponía en marcha cuando alguien entraba al baño.

La cámara presuntamente utilizada por el empresario para grabar a las trabajadoras. / GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil determinó que la persona que presuntamente había instalado la cámara con el objetivo de captar imágenes "íntimas" de sus empleadas era el dueño de la empresa, que las recibía en tiempo real en su teléfono móvil e incluso las difundió mediante Whatsapp a al menos a uno de sus contactos.

Una vez analizado el contenido de los archivos de la tarjeta de memoria, los agentes constataron que había más víctimas de las que, hasta el momento, tan solo otras dos mujeres han denunciado los hechos como perjudicadas al atentar contra su intimidad.

Investigación abierta

La investigación sigue abierta para tratar de averiguar desde cuándo el detenido tenía instalada la videocámara y grababa a los empleados, así como para identificar otras posibles víctimas y personas con las que supuestamente podría haber compartido el contenido íntimo.

El detenido custodiado por agentes de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Del caso se ha dado traslado a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.