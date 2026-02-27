Homenajes, teatro, desfile de moda, acrobacia con telas y conferencias para celebrar el 8M en Monesterio

Monesterio celebrará el Día Internacional de la Mujer con una programación de actos que se extiende entre los días 5, al 13 de marzo. El ayuntamiento, en colaboración con distintas asociaciones, instituciones y colectivos, ha preparado un extenso programa que comenzará el jueves, 5 de marzo, a las 20:00 horas, en el auditorio municipal, con la escenificación de la obra teatral ‘Castúa’, de la compañía Almor Movimiento. Las personas interesadas pueden adquirir sus entradas, anticipadamente, al precio de 2 €, en la casa de la cultura.

La Asociación de Pensionistas adelanta la conmemoración del 8M a la tarde del viernes, día 6. A partir de las 17:00 horas, se celebrará una merienda de convivencia entre todos los socios y socias. A continuación, se rendirá homenaje a Matilde Ramos Megías, por su implicación, buen trato y amabilidad, con los pensionistas, durante los 19 años en los que ha regentado el bar de la asociación. El mismo día, a las 21:00 horas, la sala de conferencias de la casa de la cultura acogerá la presentación del libro, ‘Tiranos’, del autor local, Manuel Catalán.

El sábado, día 7, a las 17:30 horas, el pabellón multiusos del recinto ferial acogerá el III Desfile de Moda Flamenca, que organizan las empresas locales, Modas y Complementos Victoria; Droguería y Perfumería Julia y Calzados Vasco.

Acto institucional

Haciéndolos coincidir con el día en el que se conmemora esta efeméride, los actos centrales se celebrarán el sábado, 8 de marzo, a partir de las 12:30 horas, en el auditorio municipal. La actividad incluye el homenaje, ‘Hilando historias, bordando memorias’, dedicado a “esas mujeres valientes que crecieron entre telas y agujas, que aprendieron antes a coser que a soñar en grande y que, aun así, nunca dejaron de buscar un futuro con dignidad”. La jornada finalizará con un espectáculo de acrobacias con tela y la exposición fotográfica, ‘El pan de la memoria. De sus manos, nuestro futuro’.

Esa misma tarde, en las instalaciones del Restaurante Mallorca, la Asociación de Mujeres Progresistas, Por la Igualdad, Dulce Chacón, a las 19:00 horas, ofrecerá la conferencia, ‘De la adición al amor’, a cargo de Isabel Calvo.

El programa oficial de actividades se cerrará el viernes, día 13 de marzo, en la sala de conferencias de la casa de la cultura, con las actividades programadas por la Asociación de Mujeres Rurales, Sierra de Aguafría. Para la ocasión, ofrecerán una charla, titulada, ‘Cuando la mujer avanza la sociedad no retrocede’, a cargo de María Asunción Calderón Dorado y posterior homenaje a dos de las asociadas de este colectivo.

Organizadas por el ayuntamiento, las jornadas cuentan con la colaboración de la Universidad Popular, la Diputación Provincial de Badajoz, el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, la consejería de Cultura, Turismo Jóvenes y Deportes de la Junta y la Red de Teatros de Extremadura.