La AMPA El Llano de Monesterio recauda más de 2.000 euros para apoyar a los niños con cáncer

Ambiente familiar y festivo en una mañana primaveral con la que celebrar la vida. La AMPA El Llano de Monesterio ha conseguido superar las 400 inscripciones para participar en la V Marcha Sobre Ruedas Contra el Cáncer Infantil, con la que poner de manifiesto la solidaridad de la comunidad educativa y, a través de ellos, la de todo un pueblo, con los niños y niñas que atraviesan por esta enfermedad.

El pabellón multiusos del recinto ferial acogió, este sábado, 28 de febrero de 2026, la quinta edición de una actividad con la que se persigue favorecer a las asociaciones e instituciones que trabajan e investigan el cáncer infantil. La intención es, concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad, a la vez que buscar financiación para conseguir nuevos tratamientos y mejores cuidados para que los niños y niñas que atraviesan por un cáncer, lo hagan en las mejores condiciones y fomentar la detección temprana.

En esta edición la entidad beneficiaria ha sido el colectivo ‘Por una sonrisa’, que atiende a menores con cáncer en el Campo de Gibraltar. Esta asociación mantiene estrechos lazos con Monesterio. Sus retos solidarios cuentan con el apoyo de ayuntamiento y diferentes asociaciones locales. Gemma, que junto a otros compañeros de la asociación se desplazaron hasta la localidad, manifiesta el “agradecimiento” de quienes trabajan por “poner sonrisas a los niños y niñas con cáncer”, con la organización de esta marcha, cuya recaudación ayudará a seguir prestando apoyo y despertando sonrisas, “durante el tiempo en que los niños y niñas están ingresados en el hospital”. Están presentes en el Hospital de Jerez de la Frontera, donde colaboran en tareas destinadas a mejorar la calidad psicológica, social y educativa, de los menores. Actualmente, atienden a niños de toda la provincia de Cádiz. Entre sus proyectos, destaca el denominado, ‘Semana Mágica’, en la que ofrecen estancias vacacionales a niños y niñas con cáncer, de toda España.

Rafael Ortega, presidente de la Asociación de Madres y Padres del colegio El Llano, muestra su “satisfacción” por la acogida de esta iniciativa. Se ha vuelto a superar la cifra de las 400 inscripciones y eso, “supone que no tengamos ningún tipo de dudas sobre el futuro de esta actividad”. Ortega, “agradece” la colaboración ciudadana y el apoyo recibido desde el ayuntamiento y otras asociaciones locales. Las inscripciones se han realizado en la casa de la cultura y en tareas de seguridad y logística han vuelto a contar con colectivos locales como AOEX, la asociación de senderismo o el club ciclista, además de madres, padres y otras personas a título individual.

La alcaldesa, Loli Vargas, vuelve a poner en valor el “papel fundamental” que juega el tejido asociativo en el municipio. “En Monesterio tenemos mucha suerte”, afirma. “El dinamismo de nuestro pueblo sería imposible sin la implicación de nuestras asociaciones”. Cada una con sus características y, en el caso que nos ocupa, “capaz de atraer a familias completas” para colaborar en causas solidarias. El ayuntamiento “debe gratitud a sus asociaciones. Su compromiso constante aporta y suma. De ahí, el éxito de esta y resto de actividades que se organizan a través de nuestras asociaciones”, expresa la alcaldesa.

Los algo más de 2.000 € de recaudación se entregaron a los representantes de ‘Por una sonrisa’, en la prolongación de una jornada que contó con el sorteo de decenas de regalos, generosamente donados por empresas y comercios locales. Además, hubo barra solidaria y, para prolongar el mediodía, la organización contó con la colaboración del DJ, Carlos FM.

En resumen, un evento comunitario de sensibilización y recaudación de fondos que, utilizando la actividad física, (sobre ruedas), sirvió como mejor vínculo para unir a personas de todas las edades, en el apoyo a la investigación médica y el bienestar de los menores afectados de cáncer y a sus familias.