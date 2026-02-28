Los dueños del circo clausurado en Badajoz: "Cada día que está cerrado supone más de 6.000 euros de pérdidas"

Indignados, dolidos, pero sin cerrar la puerta a encontrar una solución. Así están Devis Sami Rossi y Sonia Miranda, dueños de El Circo Encantado, que la Policía Local de Badajoz ordenó clausurar este viernes por la tarde alegando motivos de seguridad.

Solo faltaban tres horas para su primera función en Badajoz cuando se les comunicó que tenían que cerrar e iniciar el desmontaje. Para el estreno, ya estaban vendidas las más de 400 localidades de la carpa, instalada en una parcela de la calle Francisco Guerra, en Valdepasillas. Y allí siguen este sábado, junto a sus camiones y caravanas. No han empezado a desmontar porque no entienden por qué, después de cumplimentar todos los trámites administrativos y de que se les concediera el permiso, a última hora se les revocó, sin margen para alegar -se les comunicó sobre las cuatro de la tarde- y sin ofrecerles alternativa posible.

La carpa y vehículos de El Circo Encantado, este sábado en el solar de la calle Francisco Guerra, en Valdepasillas. / S. GARCÍA

"Hemos trabajado con rigor y teníamos la autorización previa del ayuntamiento. No tiene ningún sentido la revocación del permiso", defiende Sonia Miranda, al tiempo que se pregunta quién va a pagar este "desmadre".

"Cada día que está cerrado son más de 6.000 euros en pérdidas", calculan los dueños del circo, que ya está procediendo a la devolución del importe de cientos de entradas, no solo las adquiridas para la primera función, sino las que se habían vendido para el resto de días que estaban anunciados en Badajoz, hasta el próximo 15 de marzo. Sin ingresos, con el coste del traslado y del montaje, tasas y con más de 60 nóminas que pagar, si finalmente no pueden abrir sus puertas, estiman que el perjuicio económico podría ser de "cientos de miles de euros".

Aseguran que siguen dispuestos a tratar de resolver su situación por la vía del diálogo, pero si no es así, acudirán a los tribunales para reclamar al ayuntamiento. Ya han contratado los servicios de un abogado y van a recurrir, además, al Defensor del Pueblo.

"El ayuntamiento va a cobrar una entrada a los pacenses sin ver el espectáculo", lamenta Devis Sami Rossi, quien insiste en que tenían todas las autorizaciones y han cumplido con todos los trámites, que iniciaron en noviembre de 2025.

Motivos de la revocación

En el documento de revocación del permiso que les ha trasladado la Policía Local se alega que la instalación afectará al mercadillo de los martes, que se celebra en la explanada del puente Real, porque dificultará "gravemente" la circulación, y también que puede suponer "un peligro" para acceder al servicio de urgencias del Hospital Quirón Clideba, entorpecer la entrada a los viales de emergencia y generar molestias a los pacientes por el volumen de vehículos que atraerá al entorno, donde ya hay falta de estacionamientos habitualmente.

También se hace referencia a que los trabajadores del circo habían quitado las vallas de mallazo del solar que ocupa sin autorización y que se había ocupado el solar para iniciar el montaje antes de tener el permiso municipal.

Terreno asignado por el ayuntamiento

"No nos hemos instalado aquí por nuestra cuenta, ha sido un técnico municipal el que nos ha instado a estar en este terreno", replican los dueños del circo, que inicialmente solicitaron ubicarse en el recinto ferial de Caya y se les negó. Este emplazamiento los ha obligado a traer una carpa más reducida, porque la grande no cabía en el solar de Valdepasillas. "Lo hemos hecho porque ya un técnico nos había autorizado previamente", repiten, sin comprender por qué se alegan unos inconvenientes que no se han tenido en cuenta durante toda la tramitación.

En cuanto a las vallas, explican que las retiraron por motivos de seguridad, para evitar problemas con el acceso del público, pero entienden que eso no iría más allá de una sanción administrativa o de volverlas a colocar en su sitio.

Devis Sami Rossi y Sonia Miranda, director y directora artística de El Circo Encantado, este sábad delante de la carpa. / S. GARCÍA

Cuentan que durante el montaje, la Policía Local les instó a cesar los trabajos y lo hicieron a la espera de un último informe -de acústica- que llegó poco después. "Nos dijeron que estaba todo perfecto y se nos dio la autorización final para poder trabajar". Por eso -insisten- no entienden por qué se ha acordado su clausura de manera tan repentina. "Llegaron dos policías con la revocación de la autorización en mano, cuando administrativamente estaba todo cerrado, sin posibilidad alguna de rebatir y sin una audiencia previa, que es muy grave", denuncia Sonia Miranda.

"Doloroso e injusto"

Si a los responsables del circo le preocupan los perjuicios económicos de esta situación, no les afecta menos el daño que consideran que ha causado a su imagen y reputación. "Vino un batallón de policías digno de una rebelión", se queja la directora artística.

"Ver ese despliegue policial clausurándonos, cuando hemos sido absolutamente rigurosos es muy doloroso y muy injusto", añade Miranda, que recuerdan que el circo lleva más de 50 años recorriendo España y Europa y que quienes trabajan en él son artistas "reconocidos y galardonados".

"El viernes por la tarde nos quitaron la dignidad, no solo por el hecho de no poder trabajar, sino por hacerlos sentir criminales", reprocha.