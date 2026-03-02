El dueño del circo clausurado en Badajoz se niega a desmontar y recurre al juzgado la orden de cierre

El dueño de El Circo Encantado, que fue clausurado el pasado viernes por la Policía Local de Badajoz, que también dio la orden de retirar todas las instalaciones de la parcela de la calle Francisco Guerra, ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra la resolución que dictó el alcalde, Ignacio Gragera, para el cese de su actividad alegando motivos de seguridad, en relación los problemas que suponía para el mercadillo y el hospital Clideba.

En el documento, al que ha tenido acceso este diario, se solicita que se deje sin efecto esa resolución de manera provisional que, según su abogado, Fernando Cumbres, recoge motivos que «van contra la propia lógica del expediente administrativo y de las propias resoluciones dictadas anteriormente».

El dueño del circo, Devis Sami Rossi, y su abogado, Fernando Cumbres, tras salir del Ayuntamiento de Badajoz, este lunes. / S. GARCÍA

En este sentido, ha recordado que sus clientes no han instalado el circo en la ubicación que ellos han elegido, sino que lo han hecho en el lugar que les ha asignado el ayuntamiento, que los autorizó y le pasó al cobro la tasa por utilizar este terreno. «Si ha existido una falta de coordinación entre diferentes departamentos municipales, se trata de un problema del ayuntamiento, pero no deben pagarla ni los dueños del circo ni la treintena de familias que están dadas de alta», ha dicho.

«Han tomado una medida unilateral y radical por un error administrativo», ha criticado.

"Atropello"

Según Cumbres, la empresa ha hecho una inversión de más de 35.000 euros solo en gastos de desplazamiento e instalación para trabajar en Badajoz. «Esto es un atropello, porque hay una ausencia absoluta de seguridad jurídica, que puede suponer un daño reputacional para la ciudad y que en el futuro no vengan otros eventos lúdicos o culturales por lo que ha ocurrido estos días», ha advertido.

El dueño del circo y su abogado han tratado de reunirse este lunes con el alcalde, Ignacio Gragera, y la concejala de Policía Local, Gema Cortés, pero les han comunicado que no podían recibirlos por problemas de agenda y los han instado a que cursen una solicitud por el cauce oficial.

Si la vía del diálogo no funciona, la empresa, según ha reiterado, iniciará acciones en los tribunales «para reclamar los daños y perjuicios a mis clientes, que lamentablemente, pagaremos todos los pacenses», ha subrayado Cumbres. Estiman que las pérdidas podrían llegar a los 200.000 euros.

El dueño del circo, Devis Sami Rossi, ha explicado que agentes de la Policía Local les han visitado durante el fin de semana para instarles a desmontar las instalaciones. Los agentes han colocado unas vallas y cintas en la explanada que hay libre delante de las taquillas para impedir el paso.

En principio, el plazo tope que se les dio era este lunes. «Yo no tengo medios económicos para desmontarlo ahora; no he hecho caja y no puedo pagar a la gente. Estoy a la espera de que me ha atiendan, me den una explicación y me dejen rebatir sus argumentos para revocar los permisos», ha contado.

Paralizado

Según su abogado, hasta que se resuelva el recurso presentado ante el Contencioso-Administrativo, la orden de desmontaje "se paraliza".

«Si se trata de quitar unas vallas, de poner unos carteles o clavar un clavo, eso son sanciones administrativas, pero yo tengo un seguro, me hago responsable... pero no se nos puede impedir trabajar por eso», se queja Rossi, quien insiste en que los problemas de seguridad a los que alude la Policía Local nada tienen que ver con sus instalaciones.

El propietario del circo sigue preguntándose qué ha ocurrido para, después de tener «todos los permisos», se les comunicara su revocación solo tres horas antes de la primera función. Desconoce si detrás están las quejas de los vecinos, pero asegura que son muchos los que se han acercado desde el viernes a mostrarles su apoyo.

La empresa, según Devis Sami Rossi, ha abierto una línea de crédito para poder afrontar la devolución de las entradas que se habían vendido (el viernes estaba el aforo completo y también se habían adquirido centenares para funciones de otros días). Muchas personas están reclamando el reintegro, pero también hay otras que están esperando a ver si se resuelve la situación y pueden asistir al espectáculo otro día, una opción que el circo está ofreciendo.

«Solo queremos trabajar», repite Rossi, que afirma que sigue abierto al diálogo y a que se planteen alternativas desde el ayuntamiento. En este sentido, señala que estaría dispuesto a reubicarlo en otro espacio.

Este diario ha solicitado al ayuntamiento información sobre este asunto, pero no ha obtenido respuesta.