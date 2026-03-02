Suceso
Fallece un varón de 58 años en la salida de vía de un camión en Oliva de la Frontera
El accidente se ha registrado pasadas las 16.00 horas, en concreto en el punto kilométrico 40 de la EX-112
Badajoz
Un varón de 58 años ha fallecido este lunes en la salida de vía de un camión en Oliva de la Frontera (Badajoz).
Según ha informado el Centro de Emergencias del 112 de Extremadura, el accidente se ha registrado pasadas las 16.00 horas, en concreto en el punto kilométrico 40 de la EX-112.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado un equipo del PAC de Oliva de la Frontera, una unidad de soporte vital básico y un helicóptero sanitario. También se han personado agentes de la Guardia Civil y un equipo de emergencia de la EX-112.
Se investigan las causas
El equipo de Atestados de la Guardia Civil ha instruido diligencias sobre el accidente para investigar las causas que han ocasionado dicho siniestro.
