La UCO regresa a Hornachos (Badajoz) por el caso de Francisca Cadenas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil regresa al escenario en el que desapareció Francisca Cadenas en Hornachos el 9 de mayo de 2017. Lo hacen con una nueva diligencia dentro de la investigación para tratar de resolver el caso de la desaparición de esta mujer.

Según han confirmado desde el gabinete de prensa de la UCO, se trata de "una actuación más" dentro de la investigación por la desaparición de esta hornachega sin dejar rastro.

Una diligencia diferente

Esta nueva diligencia sería distinta a las anteriores que han desarrollado entre la calle Nueva, en la que se ubica la casa familiar, y la calle Hernán Cortés, en la que Francisca Cadenas dejó a la niña que cuidaba con sus padres. La principal diferencia es la hora a la que se realizan las pesquisas. Las anteriores veces se hicieron en torno a las 19.00 horas, en esta ocasión, las vallas que han impedido estacionar los vehículos en los tramos afectados por esta investigación señalaban desde las 20.00 horas.

Además, según ha confirmado este diario, la benemérita habría citado a algunas personas que vieron en los últimos momentos antes de desaparecer a Francisca Cadenas. Uno de ellos ha podido ser "un hijo". Pero no el único, al parecer, otros varones que se han relacionado con el caso habían podido ser llamados por la UCO para esta nueva intervención en el escenario de la desaparición de la mujer.

Esta nueva intervención ha causado revuelo entre los vecinos al ver el nuevo despliegue de la Guardia Civil.

Una pesquisa importante

Esta nueva pesquisa es importante para la investigación, pero también para la familia que busca cada día poder cerrar una herida que permanece abierta casi nueve años después. Como reconocieron a este medio, viven "en un limbo emocional" y sueñan con poder localizar a su madre. Además, llega días antes del 9 de marzo día en que se conmemora en España el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente.

Esta es la segunda intervención en las mencionadas calles en lo que va de año. La anterior se produjo el 14 de enero y en ella se emplearon una serie de dispositivos tecnológicos para realizar un escáner en tres dimensiones de los escenarios en los que dio sus últimos pasos antes de desaparecer Francisca Cadenas.

Caso sin resolver

Casi nueve años después de la desaparición, familia y vecinos continúan sin noticias. Aquella noche en 2017, cuando ‘Francis’, como se le conocía, salió a acompañar a la niña que cuidaba al coche de sus padres, fue vista por última vez. En un trayecto de 50 metros y en un intervalo de 15 minutos, tiempo que transcurrió hasta que su hijo menor salió a buscarla, desapareció. Desde ese entonces, su paradero es desconocido.

La Guardia Civil y Policía Judicial se hicieron cargo del caso, hasta que en el año 2019 se archivó judicialmente. En noviembre de 2024, tras siete años pidiendo e implorando su intervención por parte de familiares y conocidos, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tomó las riendas de la investigación.

Las dos primeras veces que estuvieron estos agentes fueron en el mes de febrero y en mayo de 2025. Entonces, decenas de agentes de la UCO acompañados por miembros de la Guardia Civil de la zona, pusieron en marcha un operativo para reconstruir los últimos pasos dados por la vecina hornachega en aquella noche del 9 de mayo de 2017. Con miras a esclarecer la investigación y encontrar nuevas vías e hipótesis, cerraron la zona en la que pudo ocurrir la desaparición de Francisca, donde realizaron varias mediciones en el callejón y el tramo superior de la calle donde vivía ‘Francis’, además de tomar declaración a varios vecinos.