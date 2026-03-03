Los costaleros le piden al Ayuntamiento de Badajoz una rampa para facilitar las salidas y entradas en San Agustín

La Asociación de Costaleros y Capataces San José pide al Ayuntamiento de Badajoz que instale una rampa en el atrio de la parroquia de Santa María la Real, conocida como San Agustín el próximo Viernes Santo. Así lo han confirmado ambas partes a este diario.

El objetivo que se busca con esta plataforma es favorecer a la seguridad de los costaleros que lo porten y del público asistente. La intención que se tiene es que con esta plataforma se salve la escalera que separa el templo de la vía pública.

Una demanda de años

El presidente del colectivo que aglutina a los costaleros de la ciudad, Raúl Tinoco, asegura a La Crónica de Badajoz que "desde hace bastantes años venimos reclamando". Señala que se "puede colaborar" para salvar el obstáculo que ocasiona para las procesiones la escalera de diez peldaños.

Raúl Tinoco, presidente de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz. / J. H.

Desde esta asociación señalan que el principal motivo es por la "salud de los costaleros y para la salud del público en general" que se concentra cada Viernes Santo en el atrio de este templo para contemplar la salida y la recogida de los pasos titulares.

Puede provocarse "una desgracia"

El riesgo que supone para los costaleros es notorio porque se salvan varios metros de altura en pocos de distancia y que puede ocasionar "una desgracia". Desde el colectivo de costaleros señalan que no "por falta de experiencia", ya que Tinoco asevera que hay "gente suficientemente experimentada que lo han demostrado todos los años, pero más que nada por el día que se celebra".

El presidente se refiere a que se trata del Viernes Santo y muchos de los costaleros ya acumulan varias procesiones a sus espaldas: "Esos pasos pesan una barbaridad y muchos de ellos llevan entre cinco y seis procesiones".

La intención: "intentar mejorar"

De la misma forma, Raúl Tinoco, apunta que esa salida "no la hace más atractiva", sino todo lo contrario. Argumenta que "no es lo mismo llegar y sacar un paso recto en la calle que decirle a un chico de 18 años que tiene que coger ese peso y bajar y subir unas escaleras". Asimismo, detalla que este tipo de salidas "no atrae para nada" a más costaleros.

Por ese motivo, desde la asociación de costaleros y capataces quieren "intentar mejorar" las condiciones y han "iniciado el contacto con el ayuntamiento", en concreto, con la concejalía de Cultura "para que igual que se hace en Carnaval, ofrezcan esa colaboración con el tema de los escenarios". La idea que han planteado es que se instalen tarimas similares a las que se han usado para las actuaciones en distintos puntos de la ciudad en el mes de febrero: "Tenemos conocimiento que esos escenarios se pueden adaptar para intentar salvar los escalones".

Además, la asociación de costaleros muestran su disposición a colaborar "tanto logísticamente como económicamente, pero lo primordial es la salud de los costaleros" y no dudarán "ni un segundo" en colaborar en este sentido.

Un proyecto en estudio

Esta petición surge por parte de este colectivo y cuenta con la aprobación de la hermandad del Santo Entierro. Por su parte, la cofradía del Resucitado, que saca dos procesiones de dicho templo cada Semana Santa, aseveran que no conocían esta iniciativa y que "hay que estudiar el proyecto que se plantee", dice Juan Manuel Expósito, hermano mayor de la cofradía. Según afirma, son "muchos kilos y muchas personas" las que intervienen y hay que "hacerlo en condiciones" y con todas las garantías de seguridad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz confirma que "lo está estudiando para ver si es factible y que en caso de que lo sea, se hará".