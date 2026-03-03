Desalojan un edificio por un incendio en un local comercial en Valdepasillas, Badajoz

Un incendio en un local comercial ha obligado a desalojar a los vecinos de un edificio en Badajoz. El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana, sobre las 7.30 horas, en concreto en la calle Francisco Vaca Morales, número 3.

Según han informado los Bomberos de Badajoz, los vecinos fueron quienes dieron la voz de alerta al 112 Extremadura, al observar que había humo en su portal, y muchos de ellos ya se encontraban en la calle.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz con dos camiones autobomba pesado urbano, además de un vehículo de mando y un vehículo de suboficial, así como una patrulla de la Policía Local. Dentro del bloque, han revisado el garaje, el sótano y los contadores de agua, para verificar la procedencia del fuego.

El foco, un local comercial

Sin embargo, el foco se encontraba en un local comercial del edificio, oficinas de una asesoría, que se había incendiado durante la noche pero, al permanecer cerrado, el humo no había salido de su interior hasta este martes por la mañana.

Tras casi una hora de trabajo, el incendio ha quedado sofocado y los vecinos ya han podido volver a sus casas. No se han registrado daños personales, aunque sí se han producido daños materiales en el interior del local afectado.