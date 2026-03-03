La Feria del Toro de Olivenza acogerá a 20.000 asistentes este fin de semana en su 35 aniversario

La Feria del Toro de Olivenza celebra su 35 aniversario del 6 al 8 de marzo con una extensa programación. El cartel está compuesto por cuatro festejos: una novillada con picadores y tres corridas de toros. Organizada por la empresa Fusión Internacional por la Tauromaquia y el ayuntamiento de la localidad, y con el apoyo de la Diputación de Badajoz, el certamen alcanza su trigesimoquinta edición con un cartel en el que destacan figuras como Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey. El primero de ellos celebrará los 20 años desde que tomó la alternativa.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, la concejala de participación ciudadana del Ayuntamiento de Olivenza, Ana Belén Trujillo y el representante de la empresa organizadora de los festejos taurinos, José Cutiño, han presentado este martes la programación de la feria taurina, catalogada como Fiesta de Interés Turístico Regional.

"Es un acontecimiento clásico y muy importante para nuestra tierra que sigue siendo una cita marcada en rojo en el calendario y en el que además de algunas de las principales figuras del panorama nacional, también están presentes promesas que vienen pisando fuerte y las mejores ganaderías del país", ha destacado Delfa.

Además, Cutiño ha añadido que la fiesta sigue "fiel a su esencia" y supone un impacto económico de unos 5,7 millones de euros en la comarca. También ha querido destacar el compromiso de las instituciones con la feria, que supone "un escaparate" para la región.

Juan María Delfa ha remarcado el "compromiso" de la institución con el evento, y pone en valor el papel de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, en la que se han formado "importantes figuras del toreo como Alejandro Talavante y Roca Rey, principales atractivos de este año, Miguel Ángel Perera, Ginés Marín o Antonio Ferrera, entre otros muchos". Precisamente, esta edición verá el estreno con picadores del alumno David Gutiérrez.

20.000 asistentes

Ana Belén Trujillo ha señalado que se espera rebasar la cifra de 20.000 asistentes. Este año, como principal novedad, la carpa multisectorial concentrará todas las actividades y exposiciones. Será allí donde se celebren gran parte de las actividades que completan la programación con diversas actividades culturales, gastronómicas y turísticas, como mercados, exposiciones y actuaciones musicales.

La XXXV Feria del Toro será inaugurada el viernes día 6 a las 12.00 horas en un acto conducido por los periodistas Juan Bazaga y Roberto Gómez. A continuación, se entregarán los premios de la anterior edición: Alejandro Talavante, como mejor matador; a Tomás Bastos como la mejor ganadería; a La Ventana del Puerto por el mejor toro; y a Álvaro Montes como mejor subalterno.

Programación taurina

Los festejos taurinos arrancarán el viernes a las 17.00 horas con una novillada en la que Tomás Bastos, Olga Casado y David Gutiérrez lidiarán novillos de la ganadería de Talavante. Este último, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, hará su debut actuando con picadores. El sábado será el turno de José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega, quienes se enfrentarán a toros de Puerto de San Lorenzo.

El domingo será el plato fuerte, con una jornada doble. Por la mañana, Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez lidiarán toros de Domingo Hernández y La Ventana del Puerto. Por la tarde, Talavante, Roca Rey y Emilio de Justo cerrarán la Feria lidiando toros de Victoriano del Río.