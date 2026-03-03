ACTUALIDAD INFORMATIVA
Suceso
Dos heridos tras un choque entre una moto y un coche en la rotonda del Puente Real en Badajoz
Se trata de un hombre de 54 años y una mujer de 51, quienes posteriormente fueron trasladados a Clideba
Dos personas, un hombre de 54 años y una mujer de 51, han resultado heridas tras un choque entre una moto y un coche en la rotonda del Puente Real, en Badajoz.
Según ha informado el Centro de Emergencias del 112 Extremadura, el suceso tuvo lugar ayer lunes, en torno a las 20.00 horas.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una Unidad Medicalizada, un equipo de Soporte Vital Básico y patrullas de la Policía Local de Badajoz.
Traslado a Clideba
Como consecuencia del accidente, el varón sufrió un traumatismo lumbar y la mujer, un traumatismo en la muñeca. Ambos fueron trasladados a Clideba, en estado menos grave y leve, respectivamente.
