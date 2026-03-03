Diputación
Ya se puede pagar el Impuesto de Vehículos en la provincia de Badajoz
El periodo voluntario se extiende desde mañana miércoles hasta el 11 de mayo
Desde mañana miércoles 4 de marzo estará abierto el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que finalizará el próximo 11 de mayo en la provincia de Badajoz, en todos los ayuntamientos que tengan cedido el cobro de este impuesto al Organismo Autónomo de Recaudación (OAR). Durante este plazo, los contribuyentes deben abonar sus recibos, salvo aquellos que tengan el pago domiciliado en una cuenta bancaria, cuyo cargo se realizará automáticamente en la fecha establecida.
Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación, el OAR de la Diputación de Badajoz ha enviado a los domicilios de los contribuyentes que no tienen domiciliado el tributo las correspondientes cartas de pago, recordándoles la obligación de abonar el impuesto dentro del plazo. No obstante, estas comunicaciones no son un requisito legal, por lo que no recibirlas no exime del cumplimiento de la obligación tributaria.
En caso de no haber recibido la carta por cambios de domicilio no comunicados, modificaciones en la numeración de calles u otras circunstancias, los contribuyentes pueden solicitarla por las siguientes vías antes del 11 de mayo:
• Vía telemática: Si dispone de medios electrónicos (certificado digital o Cl@ve), está a su disposición la Oficina Virtual del OAR (https://oarvirtual.dip-badajoz.es/ciudadanos ), y las aplicaciones móviles (APP) para iOS y Android OAR Badajoz, para la consulta, descarga y pago de recibos.
• Atención telefónica: Llamando a nuestro Centro de Atención Telefónica (CAT) 924 210 700.
• Atención presencial: Acudiendo a la Oficina Comarcal del .OAR más cercana (consulta de ubicaciones
Formas de pago
Los contribuyentes pueden abonar el impuesto a través de:
• Las entidades bancarias colaboradoras.
• La página web del OAR: https://oar.dip-badajoz.es
• Pago con tarjeta o bizum en la dirección https://oar.dip-badajoz.es/paginas/pago-con-tarjeta
• Giro postal: en cualquier oficina de Correos disponiendo la carta de pago emitido por el OAR
Para obtener más información, los ciudadanos pueden consultar la web del OAR, utilizar la aplicación móvil o contactar con el Centro de Atención Telefónica en el número 924 210 700, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. Asimismo, pueden acudir a cualquiera de nuestras 17 oficinas en la provincia, previa solicitud de cita a través de la web, del teléfono de atención 924 210 700 o de la App.
Este aviso no afecta al municipio de Badajoz ni a sus pedanías.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús