"Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con pies de plomo", la familia de Francisca Cadenas reacciona a la última reconstrucción de la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil volvió el lunes a las calles de Hornachos (Badajoz) para recrear los últimos pasos que dio Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017, noche en la que desapareció sin dejar rastro. Durante más de una hora y media recrearon las escenas que se vivieron aquel día en las calles que fueron escenario de aquel suceso sin resolver. La familia, una vez más, desconocía esta nueva diligencia de la benemérita y la conocieron media hora antes de comenzar.

Los hijos y el marido de Cadenas han recibido esta nueva actuación con la esperanza de dar un paso más hasta resolver este caso, pero sin crearse falsas expectativas porque el paso de los años ha hecho mella en ellos.

Sorpresa para la familia

La familia Meneses Cadenas conoció que se iba a realizar una nueva intervención de la UCO a media mañana cuando se instalaron las vallas en las calles Nueva y Hernán Cortés informando sobre la prohibición de transitar y aparcar en los tramos señalizados de ambas vías.

Los hijos de la desaparecida y su padre se reunieron en la casa familiar y sobre las 19.30 horas aparecieron los agentes de esta unidad de la benemérita. "Llegaron y nos dijeron que iban a hacer la reconstrucción con las últimas personas habían visto a mi madre y esto incluía a mi hermano José Antonio", explica Javier Meneses. Los agentes de la UCO solo les dieron la información sobre esta nueva diligencia y les aseveraron que seguían trabajando para resolver el caso. No tuvieron detalles de cómo evoluciona esta investigación ni más detalles: "Mi padre les preguntó si estamos más cerca del final y ellos no respondieron", asegura Meneses.

La reconstrucción

Tras la breve charla entre la familia y los agentes procedieron a realizar la reconstrucción. En esta ocasión, fue distinta a las anteriores, ya que incluyeron a las personas reales que estuvieron con Francisca Cadenas aquel 9 de mayo. "Antonio y Adelaida llamaron a la puerta de la casa" y continuaron con los pasos que dio la hornachega. En todo momento, según explica Javier Meneses, "iba reconstruyendo un agente en el medio, con una de altura como la de mi madre".

Durante todo momento, otro efectivo iba grabando en vídeo cada uno de los pasos. Los amigos de la desaparecida fueron con los agentes hasta el coche en la posición en la que aparcaron aquel 9 de mayo y, posteriormente, la persona que actuaba como Francisca Cadenas regresó sobre sus pasos hasta el callejón que hoy en día lleva su nombre. En ese punto de la reconstrucción se sumó Carlos, la última persona reconocida que vio a la mujer ese día.

Momentos después José Antonio Meneses, el hijo menor, recreó cada una de las acciones que realizó aquella noche: "Salió a buscar a mi madre, no la vio. Volvió por el teléfono. Llamó a Antonio, todo esto simulado", aclara Javier. De nuevo entró en su casa, "volvió a salir y fue de nuevo a la otra calle. Después se paró a escuchar en la puerta de un vecino, llamó a esa puerta y ahí terminó la reconstrucción", detalla.

Desde las 20.00 hasta las 21.45 horas aproximadamente se desarrolló esta nueva diligencia de la UCO. En ella participaron unas 6 o 7 personas de dicha unidad y otras tantas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de apoyo.

Un momento de nervios

La familia lo vivió con sorpresa y nervios, especialmente José Antonio que fue el que más tuvo que intervenir en esta nueva actuación. "Sabe canalizar bastante bien las emociones, pero sí que nos dijo que se había puesto un poco nervioso y le removió todo como si fuera la misma noche que pasó", admite su hermano.

De igual manera, la familia vive "esta actuación entre esperanza y desilusión", reconoce Javier Meneses. Lo viven con la "expectación de conocer qué ocurrió", aunque admiten que intentan no "darle muchas vueltas" porque al final se genera una "ilusión que nunca pensando que estamos más cerca y ves pasar el tiempo y ves que no estábamos más cerca, sino que simplemente estaban haciendo su trabajo".

Esto hace que ante la sensación de que "están cerca de resolver el caso" ellos se digan "hay que ser paciente, no puedes ilusionarte con esto". Así, recuerda que no disponen de ningún tipo de información, solo los pasos que han sido públicos como las reconstrucciones.

Gracias a las "tres personas que se han visto salpicadas"

Al mismo tiempo, Javier Meneses Cadenas agradece la voluntad que demostraron en la noche del lunes las "tres personas que se han visto salpicadas por la desaparición" de su madre. Estos son Antonio, Adelaida y Carlos. Afirma que de una manera u otra se han visto señalados: "En el pueblo al final todo el mundo habla y juzga con razón o sin ella", reconoce.

Aunque señala que por parte de la familia nunca han señalado a nadie y les agradece que hayan acudido voluntariamente.

"Echas el freno de mano"

Tras este nuevo paso de la UCO, la familia vive con expectación lo que ocurra con la investigación para tratar de conocer qué ocurrió con Francisca Cadenas, pero inciden en que sin crearse falsas ilusiones. "Nos sentimos más cerca del final, pero vamos con los pies de plomo", asevera Javier.

Indica que tras casi nueve años con la herida abierta todo se lo toman con más cautela que en 2017. "Hemos sufrido mucho durante este tiempo", dice el hijo de la desaparecida. Por esto mismo, admite que se han creado una coraza para evitar sufrir más aún: "Echas el freno de mano tú mismo" a la esperanza de llegar al final del caso de su madre.