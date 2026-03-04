Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Día Internacional de la mujer

En el acto institucional del 8M Monesterio rendirá homenaje a las primeras cooperativistas textiles

Se han cursado más de 130 invitaciones para un homenaje público que se realizará el domingo, 8 de Marzo, en el auditorio municipal

A continuación, tendrá lugar un espectáculo de acrobacias con tela del grupo pacense ‘Aerial Zima’

Mujeres de la antigua cooperativa textil San Pedro

Mujeres de la antigua cooperativa textil San Pedro / Cedida

Rafael Molina

Monesterio

 Entre las actividades conmemorativas con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el ayuntamiento de Monesterio realizará un homenaje a las primeras cooperativistas textiles de la localidad. La actividad formará parte de los actos centrales, que se celebrarán este domingo, 8 de marzo, en el auditorio municipal de la casa de la cultura.

 Tras la lectura del manifiesto, el ayuntamiento rendirá reconocimiento público a ese grupo de “mujeres valientes que crecieron entre telas y agujas; que aprendisteis antes a coser que a soñar en grande y que, con esfuerzo, constancia y dignidad, habéis tejido no solo prendas, sino también historias de vida y de lucha”.

 Así reza en la invitación cursada a más de 130 mujeres de Monesterio que en su día, --a finales de la década de los 70 del siglo pasado--, se embarcaron en la creación de cooperativas textiles. Proyectos empresariales que evitaron la emigración a las grandes ciudades de muchas jóvenes monesterienses, cuya única salida laboral era trabajar como empleadas de hogar.

 “Vuestra dedicación, vuestro trabajo silencioso y vuestra fortaleza, forman parte de nuestra memoria colectiva”, se expresa en la carta que, vuelve a convocarlas, a partir de las 12:30 del mediodía, en el auditorio municipal de la casa de la cultura, bajo el denominativo de, “Hilando historias, bordando memorias’.

Elena Sánchez, gimnasta de telas aéreas

Elena Sánchez, gimnasta de telas aéreas / Cedida

Acrobacias en tela

 Tras esta actividad, ‘Zima Aerial’, grupo dedicado a las acrobacias con telas, ofrecerá una exhibición en la calle peatonal, Los Templarios. Se da la circunstancia de que una de las integrantes de esta agrupación pacense que, fomenta esta disciplina artística que combina danza, teatro y gimnasia, es natural de Monesterio. Elena Sánchez, afirma que, esta forma de arte escénico, posee todas las cualidades para “reivindicar”, en una fecha tan señalada que, “la mujer no es solo belleza. También es fortaleza”.

 Elena vendrá acompañada a Monesterio por dos de sus compañeras, María Silva y Clara Larrey. Un trío de acróbatas aéreas que, entrenan juntas y han sido seleccionadas para participar en el Campeonato Nacional de Telas Aéreas, que se celebrará a finales de este mes en Madrid. Para la ocasión han decidido ofrecer parte del número que mostrarán en el campeonato. Será, adelanta Elena Sánchez, “un espectáculo único, pocas veces visto, resultado del esfuerzo y la constancia”, de quienes se dedican a este deporte.

 Durante la jornada se mostrará la exposición fotográfica, ‘El pan de la memoria. De sus manos, nuestro futuro’, fruto del trabajo de la Asociación Mujeres en Sintonía de Monesterio, que forma parte de un trabajo documental, protagonizado por mujeres de diferentes pueblos de la mancomunidad de Tentudía.

TEMAS

