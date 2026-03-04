Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine

El próximo sábado 7 de marzo, a las 20.30 horas, el Teatro López de Ayala de Badajoz acogerá "Aurum – Bandas Sonoras a la Luz de las Velas". Se trata de una propuesta de la Orquesta y Coro de Cámara Sonora, un proyecto cultural impulsado por jóvenes músicos profesionales y emprendedores, que promete transformar el concepto de concierto en una auténtica experiencia sensorial.

Bajo la dirección artística de Bartomeu Tur, el espectáculo invita al público a “viajar” por algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine, desde Gladiator hasta La La Land, pasando por Titanic o Los Miserables, todo ello en un ambiente íntimo iluminado por velas.

Más que un concierto

Para Tur, Aurum no puede definirse como un recital al uso. “No queremos que sea un concierto tradicional, de alguien que llega, se sienta, escucha, aplaude y se va. Todo está organizado con un discurso narrativo que busca remover al espectador", explica.

La luz de las velas, la cuidada puesta en escena y el hilo conductor que une cada banda sonora forman parte de una construcción "pensada al detalle".

De la Gran Vía al López de Ayala

La gira actual supone un punto de inflexión para la agrupación. El estreno fue el pasado 14 de febrero en el Teatro Lope de Vega, en plena Gran Vía madrileña. “Llenar un teatro de 1.400 butacas en la Gran Vía, el Broadway de Madrid, fue un regalazo y un hito para nosotros”, asegura Tur.

Desde entonces, el espectáculo recorrido distintas ciudades como Granada, Elche, Valencia o Cuenca, ampliando su presencia en nuevas ciudades y llegando a nuevos públicos. Ahora llega por primera vez Badajoz y con esta es su segunda actuación en Extremadura, una visita que "es un regalo y una oportunidad".

Pocas entradas

Con pocas entradas disponibles, AURUM aspira a convertir la noche del sábado en una "vivencia inolvidable", donde cine y música se fundan bajo la luz de las velas.

Noticias relacionadas

"Lo que se van a encontrar en Badajoz es una propuesta totalmente inesperada. Para saberlo, necesitan verlo y compartirlo", concluye el director.