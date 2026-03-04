El Bolsín de Alburquerque contará con 24 novilleros y la presencia de la ganadería de Vista Alegre

La IV edición del Bolsín ‘Cairel de Plata’ Villa de Alburquerque contará con 24 novilleros, además de la novedosa presencia de la ganadería de Vista Alegre, y rendirá homenaje a los matadores Emilio Rey y Santiago Ambel Posada Esa cita se presentará oficialmente este sábado en el marco de la Feria del Toro de Olivenza.

El certamen, que busca promocionar a jóvenes valores, contará con la participación de novilleros doce procedentes de la Escuela Taurina de Badajoz y otros doce de otros centros de España y Portugal, como las escuelas de El Juli, Sevilla o Villafranca de Xira.

Los tentaderos clasificatorios se desarrollarán durante el mes de abril y principios de mayo, tras sufrir un ligero retraso por las lluvias. La gran final, en formato de clase práctica, está programada para el 23 de mayo en la plaza de toros de Alburquerque, coincidiendo con las fiestas de la localidad.

El jurado, compuesto por aficionados independientes, evaluará la actitud, la técnica y la proyección de los aspirantes por encima del número de trofeos.

El éxito de ediciones anteriores, con triunfadores como Manuel León o Julio Méndez, avala al bolsín como un trampolín profesional.

Homenajes

En el apartado de reconocimientos, esta edición rendirá homenaje a los matadores Emilio Rey y Santiago Ambel Posada, este último por su vigésimo aniversario de alternativa.

El IV Bolsín Taurino ‘Cairel de Plata’ Villa de Alburquerque está organizado por la Asociación Cultural y de Conservación de Cosos de Extremadura (Accoex), impulsado por Carlos Rodríguez Tarrat.

Cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Alburquerque, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, además del apoyo de empresas locales.