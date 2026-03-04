Toros
El Bolsín de Alburquerque contará con 24 novilleros y la presencia de la ganadería de Vista Alegre
El certamen busca promocionar a jóvenes valores
EFE
La IV edición del Bolsín ‘Cairel de Plata’ Villa de Alburquerque contará con 24 novilleros, además de la novedosa presencia de la ganadería de Vista Alegre, y rendirá homenaje a los matadores Emilio Rey y Santiago Ambel Posada Esa cita se presentará oficialmente este sábado en el marco de la Feria del Toro de Olivenza.
El certamen, que busca promocionar a jóvenes valores, contará con la participación de novilleros doce procedentes de la Escuela Taurina de Badajoz y otros doce de otros centros de España y Portugal, como las escuelas de El Juli, Sevilla o Villafranca de Xira.
Los tentaderos clasificatorios se desarrollarán durante el mes de abril y principios de mayo, tras sufrir un ligero retraso por las lluvias. La gran final, en formato de clase práctica, está programada para el 23 de mayo en la plaza de toros de Alburquerque, coincidiendo con las fiestas de la localidad.
El jurado, compuesto por aficionados independientes, evaluará la actitud, la técnica y la proyección de los aspirantes por encima del número de trofeos.
El éxito de ediciones anteriores, con triunfadores como Manuel León o Julio Méndez, avala al bolsín como un trampolín profesional.
Homenajes
En el apartado de reconocimientos, esta edición rendirá homenaje a los matadores Emilio Rey y Santiago Ambel Posada, este último por su vigésimo aniversario de alternativa.
El IV Bolsín Taurino ‘Cairel de Plata’ Villa de Alburquerque está organizado por la Asociación Cultural y de Conservación de Cosos de Extremadura (Accoex), impulsado por Carlos Rodríguez Tarrat.
Cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Alburquerque, la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz, además del apoyo de empresas locales.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús