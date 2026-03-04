De Cabeza del Buey al Congreso de los Diputados: 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' se proyectará en la Cámara Baja

Una historia para hacer justicia a Muñoz Torrero llega al Congreso de los Diputados en el aniversario de la Constitución de Cádiz. La sala Campoamor de la Cámara Baja acogerá el lunes 23 de marzo a las 18.00 horas, la proyección del documental ‘Los cuatro entierros de Muñoz Torrero’, según informan el Ayuntamiento de Cabeza del Buey y la Fundación Muñoz Torrero.

Se trata de una pieza documental de 47 minutos de duración que trata de hacer justicia a la figura del extremeño Diego Muñoz Torrero ((Cabeza del Buey, 21 de enero de 1761 - Oeiras e São Julião da Barra, 16 de marzo de 1829), un cura liberal que, según muchos expertos, es el padre de la Constitución de Cádiz, la primera carta magna española y la tercera en todo el mundo, de cuya promulgación se cumplirán el 19 de marzo 214 años.

‘Los cuatro entierros de Muñoz Torrero’ cuenta con los testimonios de prestigiosos especialistas, historiadores expertos en el reinado de Fernando VII, en las Cortes de Cádiz o en la aparición del liberalismo en España, y con la participación de Miquel Roca, uno de los dos padres de la Constitución de 1978.

A través de sus testimonios, el documental analiza la importancia capital que Diego Muñoz Torrero tuvo en aquella revolución liberal que se alumbró en Cádiz, su muerte misteriosa en el destierro portugués, la grandísima influencia que tuvo la Constitución de Cádiz en Europa y en América, y también profundiza en las causas por las que "esa radical relevancia no ha sido nunca lo suficientemente conocida en la historia de nuestro país".

El lugar elegido para el estreno del documental en Madrid "no puede ser más adecuado", ya que la sala Campoamor se encuentra junto al busto que, desde 2018, recuerda a Muñoz Torrero en el Congreso de los Diputados y a la histórica bandera liberal que el propio sacerdote extremeño entregó a las milicias al comienzo del trienio liberal.

‘Los cuatro entierros de Muñoz Torrero’ es un documental producido por Not Too Late para la Fundación Muñoz Torrero y codirigido por Javier Palomo, José Luis Pastor y Fernando Rodríguez.

La proyección de Madrid concluirá con una actuación musical a cargo del histórico cantautor extremeño Luis Pastor, que da voz en el documental a Diego Muñoz Torrero.

¿Cómo murió?

En 1823, los Cien Mil Hijos de San Luis enviados por la Santa Alianza devolvieron a Fernando VII sus prerrogativas absolutistas, dando comienzo a la Década Ominosa. Muñoz Torrero huyó a Portugal, donde también fue perseguido por sus ideas liberales. Hecho prisionero, lo encerraron y torturaron en la torre de San Julián de la Barra, donde permaneció hasta su muerte, el 16 de marzo de 1829.

Su cuerpo fue trasladado al cementerio de San Nicolás de Madrid en 1864 y colocado en el mausoleo conjunto, una cripta construida en 1857 bajo una estatua que representa la Libertad, y donde se encuentran los cuerpos de Agustín de Argüelles, José María Calatrava, Juan Álvarez Mendizábal, Diego Muñoz-Torrero, Francisco Martínez de la Rosa y Salustiano Olózaga. En 1912 se trasladó dicho mausoleo al Panteón de Hombres Ilustres.