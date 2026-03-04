La Diputación de Badajoz lleva el programa de fomento del deporte urbano a 20 localidades de la provincia

El programa de fomento del deporte urbano de la Diputación de Badajoz ‘Urban Sport’ llegará este año a una veintena de municipios de la provincia, el primero de ellos Aljucén el próximo 9 de marzo.

Esta iniciativa, que alcanza su quinta edición con el objetivo de promocionar la actividad física entre los jóvenes de entornos rurales de entre 6 y 16 años, está basada en la instalación de pistas portátiles durante aproximadamente una semana para que las personas interesadas practiquen disciplinas como skate, voleibol, fútbol sala, bádminton, baloncesto, hockey o parkour.

De esta forma se pretende combatir las brechas existentes en las localidades pequeñas, «donde en muchos casos no se cuenta ni con las instalaciones ni con los monitores especializados necesarios», facilitando además la práctica de modalidades deportivas más minoritarias.

La iniciativa está enfocada «en un sentido lúdico y divertido, para que los jóvenes conozcan además sus capacidades y límites».

Las instalaciones estarán disponibles en cada pueblo en horarios de mañana y tarde, aunque estos se establecerán en acuerdo con los centros educativos para facilitar su participación.

Las medidas de la pista, de 18 por 11 metros, permiten la práctica de todo tipo de deportes.

¿En qué localidades se desarrolla?

‘Urban Sport’ arrancará en Aljucén del 9 al 13 de marzo, y este mes también estará en Esparragalejo (del 16 al 20) y Don Álvaro (del 23 al 27), mientras que en abril se desplazará a Barbaño (del 13 al 17) y Guadajira (del 20 al 24), en mayo a Solana de los Barros (del 4 al 8), Corte de Peleas (del 11 al 15), La Morera (del 18 al 22) y Feria (del 25 al 29), y en junio a Ribera del Fresno (del 1 al 5) y Puebla de la Reina (del 8 al 12).

El programa también llegará a Cordobilla de Lácara (del 21 al 25 de septiembre), Peraleda del Zaucejo (del 28 de septiembre al 2 de octubre), Capilla (del 5 al 9 de octubre), Entrerríos (del 13 al 18 de ese mes), Baterno (del 19 al 23 de octubre), Garbayuela (del 26 al 30 de ese mes), Puebla de Alcollarín (del 9 al 13 de noviembre), Mengabril (del 16 al 20 de noviembre) y Valencia de las Torres (del 23 al 27 de ese mes).