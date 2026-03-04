Un empresario de Badajoz acusado de introducir cocaína camuflada en botes de especias: "Siempre pensé que era un negocio legal"

«Siempre pensé que era un negocio legal». Es lo que declaró este martes un empresario de Badajoz, acusado, junto a un comercial andaluz y la hija de un empresario colombiano, de presuntamente introducir en la ciudad 42 kilos de cocaína procedentes de Colombia camuflados en botes de especias.

La primera sesión del juicio por estos hechos de abril de 2024 se celebró ayer en la Audiencia Provincial de Badajoz. El empresario, defendido por José Duarte, sostuvo que desconocía que en la mercancía -que llegó por vía aérea al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas de Madrid y él recepcionó en su nave del polígono industrial El Nevero- hubiera droga.

Según explicó, se trataba de un negocio a medias con el otro investigado, con el que ya había realizado otras operaciones comerciales y al que dio un poder para contratar un crédito por 17.000 euros para poder pagar las tasas aduaneras y retirar la carga del aeropuerto. Aseguró que, en principio, solo iban a ser depositarios de los palés de los botes y bolsas con especias, que un tercero había adquirido al empresario colombiano. No obstante, reconoció que los planes eran que si no la recogía, la comercializarían él y el otro procesado.

Este último, defendido por Julio Zambrano, también negó ante el tribunal que supiera que en el interior de los botes de especias había cocaína. En este sentido, aseguró que no vio «nada» raro en la operación comercial, que, según dijo, era un primer negocio para emprender otros a futuro con el empresario colombiano.

La tercera acusada, cuya defensa ejerce Jenaro García Fernández, tras solicitar el abogado un receso para hablar con la fiscal, se acogió a su derecho a no declarar.

En la vista, testificaron agentes de la Guardia Civil y los de aduanas que detectaron la droga en la carga. El agente que intervino, que después participó en la entrega vigilada en la nave de El Nevero (viajó en el camión que trasladó los palés de Madrid a Badajoz), explicó que el envío despertó las sospechas porque procedía de un país «de riesgo» Colombia y el destino también lo era (España) y porque la remitente era una empresa constructora y la destinataria, una de transporte. Además, dijo que la vía aérea «no es común» para el envío de este tipo de producto, porque encarece mucho los costes. Al realizar a la carga la prueba del narco test, dio positivo.

Los agentes que declararon coincidieron al responder a las preguntas de la fiscalía en que consideraban que los acusados formaban parte de un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas, lo que concluían por los correos electrónicos que se habían intercambiado desde meses antes de la incautación de la mercancía y tras el análisis de las conversaciones -audios y textos- entre ellos.

Los interrogatorios de las defensas se centraron en la custodia de la carga con la droga y los análisis de toxicología. Los agentes aseguraron que se había garantizado la custodia durante el tiempo que permaneció en el aeropuerto, donde estuvo en una «caja acorazada y con cámaras las 24 horas del día».

La fiscalía, como ya informó este diario, solicita para los acusados 13 años y medio de prisión y una multa de 5,1 millones de euros. Las defensas piden su absolución.

El juicio prosigue este miércoles, cuando está previsto que quede visto para sentencia.