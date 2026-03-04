Almendralejo
La ONCE deja un pellizco de casi un millón de euros en Almendralejo
Una vendedora reparte 13 cupones premiados del sorteo de este martes 3 de marzo, siendo uno de estos cupones el premio principal con 500.000 euros
Casi otro millón de euros más repartidos por la suerte en Almendralejo. Nuevamente, el Cupón de la ONCE, ha dejado un total de 920.000 euros en premios gracias al sorteo de la ONCE celebrado este martes 3 de marzo. La vendedora Josefina Rodríguez Gil ha sido la encargada de repartir esta vez la suerte con la venta de 13 cupones que estaban premiados con el número 72.158.
La suerte también ha querido que uno de esos 13 cupones, el que correspondía a la serie 031, fuera el premio principal dotado con 500.000 euros, mientras que los 12 cupones restantes han sumado un total de 420.000 euros, es decir, 35.000 euros por cada Cupón.
Josefina Rodríguez es una vendedora itinerante en Almendralejo y ya repartió otro gran premio en la ciudad hace unos meses. Hace unos meses, en diciembre, otro vendedor repartió 175.000 euros desde la plaza de España con cinco cupones de 35.000 euros cada uno.
Almendralejo sigue siendo un foco de suerte para loterías, ya que en los últimos años han sido muy sonados los premios en otro tipo de juegos. También es una ciudad con alto índice de apuestas en estos juegos.
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús