La ONCE deja un pellizco de casi un millón de euros en Almendralejo

Casi otro millón de euros más repartidos por la suerte en Almendralejo. Nuevamente, el Cupón de la ONCE, ha dejado un total de 920.000 euros en premios gracias al sorteo de la ONCE celebrado este martes 3 de marzo. La vendedora Josefina Rodríguez Gil ha sido la encargada de repartir esta vez la suerte con la venta de 13 cupones que estaban premiados con el número 72.158.

La suerte también ha querido que uno de esos 13 cupones, el que correspondía a la serie 031, fuera el premio principal dotado con 500.000 euros, mientras que los 12 cupones restantes han sumado un total de 420.000 euros, es decir, 35.000 euros por cada Cupón.

Josefina Rodríguez es una vendedora itinerante en Almendralejo y ya repartió otro gran premio en la ciudad hace unos meses. Hace unos meses, en diciembre, otro vendedor repartió 175.000 euros desde la plaza de España con cinco cupones de 35.000 euros cada uno.

Almendralejo sigue siendo un foco de suerte para loterías, ya que en los últimos años han sido muy sonados los premios en otro tipo de juegos. También es una ciudad con alto índice de apuestas en estos juegos.