5.000 personas se darán cita en la Matanza Didáctica de Llerena

Unas 5.000 personas se darán cita en la ‘Matanza Tradicional Extremeña’ de Llerena, que se celebra mañana viernes y el sábado, centrada en la tradición y en la gastronomía con un programa que se completa con actividades musicales.

La diputada provincial Ana Belén Valls ha señalado este veriesn, durante la presentación que esta cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que se trata de uno de los grandes reclamos gastronómicos y culturales de la comunidad autónoma.

«Hablar de esta matanza es hacerlo de tradición, pero también de memoria colectiva, pues se debe recordar cómo esta práctica formó parte del calendario familiar durante generaciones», dijo, para añadir que es un momento de trabajo compartido, de aprendizaje entre mayores y jóvenes y «de transmisión de saberes que no se encuentran en los libros». Por ello, esta actividad «no solo es una fiesta, es una herramienta poderosa para dar a conocer la riqueza cultural provincial, para proyectar su imagen e impulsar su turismo».

Más de 40 autobuses

Por su parte, el alcalde del municipio, Daniel Lara, manifestó que la participación aumenta año tras año, con previsión de que este año se den cita más de 5.000 personas, con más de 40 autobuses confirmados.

La jornada comenzará con un desayuno tradicional donde no faltarán dulces elaborados con manteca de cerdo, acompañados de una copa de aguardiente, para después realizarse el despiece tradicional del cerdo guiado por un matarife que explicará cada fase del proceso. La encargada de la explicación didáctica del proceso de la matanza será este año la monologuista Pepa Guillén.

También habrá degustaciones de platos típicos como migas, cocido, carnes y repostería tradicional, y de forma paralela la ‘Feria del Embutido’ reunirá a múltiples productores extremeños.

Este año habrá un concierto de la formación Diván du Don, y se duplicarán a su vez las actuaciones de grupos folclóricos y de bandas locales.