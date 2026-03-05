Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas

Las listas provisionales de puntuaciones del proceso de escolarización en Secundaria, publicadas el pasado viernes, han dibujado un primer mapa de demanda en Badajoz que ya está generando inquietud entre las familias. Según ese listado, los IES Bioclimático, San Fernando, Bárbara de Braganza y San Roque figuran este año (en la fase de adscripción) como institutos en los que habría alumnado situado por detrás del número de plazas ofertadas, pese a haberlos solicitado en primera opción.

Aun así, tanto la administración como los propios centros subrayan que no hay nada definitivo todavía. Lo publicado es una foto provisional que permite a las familias orientarse, pero no equivale a una lista cerrada de admitidos.

Qué se ha publicado y qué falta por publicarse

El documento difundido el viernes recoge puntuaciones provisionales. Con esa información, las familias pueden hacerse una idea del nivel de demanda del instituto solicitado y de la posición que ocupa su hijo o hija en la lista.

El calendario, sin embargo, aún tiene una fecha decisiva por delante. Será el próximo 23 de marzo cuando se publiquen las listas definitivas de admitidos, no admitidos y reubicados. Hasta entonces, el proceso sigue abierto a ajustes y revisión de baremos y puntuaciones.

Adscripción y proceso general

La adscripción es una fase con reglas específicas, ligada a centros y zonas, y en la que las familias realizan solicitudes dentro de ese marco, pero en abril se abre el proceso general, que cambia el tablero. Las familias podrán solicitar entonces cualquier instituto de la ciudad, al tratarse de un procedimiento abierto a todos los IES.

Este punto es relevante porque una parte del nerviosismo que provocan las listas provisionales se debe a que, aun viendo posiciones "por detrás" de la oferta en adscripción, todavía quedará margen de elección en el proceso general.

Cerro Gordo: preocupación y confusión

En Cerro Gordo, por ejemplo, han surgido dudas al comprobar que, en las listas provisionales, hay alumnado que habiendo pedido los tres institutos de referencia del entorno de San Roque (Guadalupe, San Roque y Reino Aftasí), aparece por detrás del número de plazas ofertadas.

La situación ha generado confusión, pero hay que tener en cuenta que lo que se han dado a conocer son listas sujetas a cambios, no definitivas, y por otro lado, que en la zona de San Roque, este año, según fuentes de este diario, la oferta de plazas sería superior al número de solicitudes, por lo que ningún menor debería quedarse sin plaza en esa zona.

En todo caso, en el escenario de que alguien no obtuviera plaza en los centros solicitados en adscripción, el procedimiento contempla la reubicación: el alumnado sería asignado a otros centros con plazas libres. A partir de ahí, si la familia no está conforme, puede volver a moverse en el marco del proceso general.

Las familias de Cerro Gordo que siguen sin un instituto propio en el barrio, cuentan por tanto, con la garantía de plaza para el alumnado en la zona que les corresponde (San Roque), si bien la matriculación en esos centros no es obligatoria y pueden optar a otros en el proceso general.

Un recorrido que puede alargarse

El cierre real de la escolarización no siempre llega con las listas definitivas de marzo. Para muchas familias, el proceso puede prolongarse hasta julio o incluso septiembre por el funcionamiento de las listas de espera y la gestión de plazas que finalmente se liberan.

En algunos casos, las familias no conocen el centro asignado hasta el verano o incluso el inicio de curso

Uno de los factores habituales es la reserva de plazas vinculada a alumnado que podría repetir curso. Si esas plazas reservadas finalmente no se ocupan, se liberan y los centros suelen contactar con familias en lista de espera para comunicar que ya hay plaza disponible. Incluso puede ocurrir que una familia, habiéndose matriculado en un centro, cambie a otro si recibe la llamada en septiembre y lo prefiere.

Los centros con más presión de demanda

Aunque el listado del viernes no es definitivo, sí permite anticipar dónde se concentran desajustes entre demanda y oferta de plazas.

Uno de ellos es el IES Bioclimático, donde la Junta de Extremadura vería favorable la apertura de una quinta unidad en 1º de ESO (actualmente con cuatro líneas). Desde el centro se considera además una opción "muy factible" para que acceda todo el alumnado que lo ha pedido en primera opción. Según la información trasladada, más de una decena de estudiantes se habrían quedado fuera en esta fase provisional.

Otro es el IES San Fernando, con cuatro unidades en 1º de ESO, y donde las provisionales situarían a más de una veintena de solicitantes por detrás de las plazas ofertadas.

Igualmente en el IES San Roque, donde un total de 12 solicitantes que lo pidieron en primera opción aparecerían, de forma provisional, fuera del cupo.

El centro cuenta con tres líneas en 1º de ESO y estaría abierto a una cuarta, ya que "dispone de espacio". El año pasado, según recuerdan desde jefatura de estudios, entraron todos los solicitantes y no se registró el mismo nivel de solicitudes. Cabe recordar que es un instituto que da cobertura a la población de Cerro Gordo.

Por último, el IES Bárbara de Braganza, en el que las listas provisionales apuntan a que podrían quedar fuera, por puntuación, 11 niños en esta primera fase. El director de este centro, Francisco Javier Molano, recuerda que el proceso de admisión todavía no ha concluido y que parte de esas familias podrían acabar obteniendo plaza. Según explica, es probable que no todos los casos se resuelvan a favor, pero sí algunos, ya que en las próximas semanas se irán libernado vacantes conforme avance la tramitación.

Molano subraya además que el instituto ha mantenido históricamente cuatro líneas y que, pese a ser un centro con alta demanda, una ampliación extraordinaria de grupos no sería viable en las condiciones actuales. "No podríamos asumirla por falta de espacio", reconoce.

Prudencia hasta el 23 de marzo

El mensaje que más se repite estos días, dentro y fuera de los centros, es el de la cautela. Las familias ya están usando las puntuaciones para calibrar escenarios, pero el proceso aún tiene etapas por delante: listas definitivas el 23 de marzo, proceso general en abril y un tramo final que, en algunos casos, se resuelve con movimientos de listas de espera hasta verano o incluso el inicio de curso. Esto puede implicar que algunas familias deban esperar a la adjudicación final para confirmar centro y, con ello, planificar compras como libros de texto o uniformes.

Entre tanto, el listado del viernes deja una conclusión provisional en la que se constata que hay institutos donde la demanda supera la oferta, aunque el sistema todavía cuenta con mecanismos de ampliación y reubicación para que, finalmente, el alumnado disponga de plaza en el centro que quiere.