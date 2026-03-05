Cerro de Reyes se pinta de violeta: Un centenar de niños participan en rutas y murales por la igualdad

Desde globos de color violeta hasta papeleras y murales. Los alumnos del colegio Cerro de Reyes y Pastor Sito han recorrido el barrio este jueves en una ruta educativa con motivo del Día Internacional de la Mujer. Los participantes se han desplazado desde los centros educativos hasta el templete, ubicado detrás de la parroquia de Jesús Obrero, donde se han llevado a cabo varias actividades.

El Grupo de Desarrollo Comunitario del Cerro de Reyes en colaboración con la Oficina de Igualdad han organizado esta actividad con el objetivo de visibilizar y promover la igualdad de género y la corresponsabilidad. Una vez en el templete, el voluntariado de Cáritas realizó la lectura de un manifiesto sobre el 8M.

Ambos centros educativos se han reunido en el centro de mayores y desde ahí han comenzado la ruta. Pasaron por el centro MIES hasta llegar al templete, donde les esperaban las actividades preparadas para este día. La jefa de estudios del colegio Cerro de Reyes, Isabel Rodríguez, comenta que han participado en torno a un centenar de niños.

Actividades de pintura

Los alumnos también han realizado varias actividades de pintura participativa. En el templete han pintado un mural colectivo junto al coordinador de artes plásticas y artista local Gamero, que ha colaborado en esta iniciativa. "Se trataba de hacer algo en el que pudiesen participar tanto familias, como voluntarios y centros educativos para hacer un cartel en homenaje al Día de la Mujer, concienciar a la gente del barrio y sensibilizar sobre este tema", ha explicado.

Al lado del quiosco de la plaza del barrio han realizado carteles donde los más pequeños han participado dejando las huellas de sus manos, mientras los mayores han escrito los nombres de las mujeres importantes de su vida. También han estado decorando papeleras del barrio con una pintura simbólica en color violeta.

"Hemos querido hacer una palabra común que es la de mujer con otra con el 8M en siete carteles distintos, que todos ellos hacen un mural final".

Gamero insiste en la necesidad de hacer llegar el mensaje a los alumnos a través del arte: "Todo lo que sea mancharse y que sea creativo les gusta. También el hecho de pensar en mujeres que sean especiales para ellos y homenajearlas, ya que muchas veces no nos paramos a darle las gracias a esas madres, hermanas o abuelas".

Una visión positiva del barrio

El Grupo de Desarrollo Comunitario del Cerro de Reyes se reúne cada mes con el objetivo de trabajar durante todo el año en actividades de sensibilización y ofrecer una visión positiva del barrio. Está compuesto por Servicios Sociales, Banco del Voluntariado, centro de salud Ciudad Jardín, colegios Pastor Sito y Cerro de Reyes, Médicos del Mundo, centro MIES, Siervas de San José, Cáritas, centro de Promoción de la Mujer y la parroquia del barrio.

Carmen de Médicos del Mundo explica que buscan fomentar el desarrollo y visibilizar la parte positiva: “Es un barrio que tiene mucho estigma. Queríamos hacer algo por el 8M y pensamos en hacer una ruta por el barrio y con la colaboración de los coles hemos hecho una mezcla de actividades”.

“Creemos que hay que visibilizar más este día. Parece que ha habido un retroceso en la opinión de la gente sobre los derechos que tiene la mujer. Por otro lado, es una manera de mostrar que en Cerro de Reyes se mueve la gente. No todas las actividades son en el centro de Badajoz”.