El Circo Encantado y el Ayuntamiento de Badajoz llegan a un acuerdo y montarán la carpa en el Cerro del Viento

Casi una semana después el Circo Encantado encuentra una ubicación autorizada por el Ayuntamiento de Badajoz. Según informa Fernando Cumbres, representante legal de los circenses, se ha alcanzado un acuerdo entre ambas partes y se instalará la carpa en el Cerro del Viento.

Esta se trata de "una solución definitiva al conflicto surgido en relación con la apertura del circo en la ciudad". El pasado viernes, día 27 de febrero, instantes antes de que comenzara su primer pase en Badajoz la Policía Local se personó en la explanada junto al puente Real en el que se había apostado inicialmente este circo para clausurar y pedir el desmontaje del mismo. Lo hacían porque no contaban con los permisos pertinentes, según informó el ayuntamiento.

6 días de conflicto

Durante varios días, Cumbres y los propios artistas y empresarios trataron de alcanzar acuerdos con el consistorio sin lograrlo. Los propietarios del circo defendieron desde el primer momento que contaban con todos los permisos y criticaron que se le hubiera revocado apenas unas horas antes del estreno y sin margen ni posibilidad de alegar, ya que el viernes por la tarde no había opción a reclamar por la vía administrativa.

Por ello, Devis Sami Rossi, uno de ellos, presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra la orden de cierre y desmontaje y anunció que, si no se le daba una solución, recurriría a los tribunales para reclamar daños y perjuicios.

Debut el viernes

Después de varios días sin acuerdo, el Circo Encantado y el Ayuntamiento de Badajoz han logrado acercar posturas y confirmar el aparcamiento en superficie ubicado junto al parque canino en el Cerro del Viento como ubicación definitiva. Esto llega tras el visto bueno y la autorización de los servicios municipales competentes. Se trata de una de las cuatro ubicaciones propuestas al ayuntamiento y la que contaba con mayores opciones, como ya informó este diario.

Según ha informado Cumbres a este diario, el circo comenzará la instalación de las estructuras para desarrollar su espectáculo en la mañana de este jueves. El debut será el viernes, así lo esperan los empresarios. Así, el letrado señala que esta nueva ubicación "permitirá el desarrollo de la actividad en condiciones de seguridad, orden y compatibilidad".

Retirarán el recurso

Desde el Circo Encantado agradecen "al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz, por su predisposición al diálogo y su colaboración para alcanzar una solución razonable, proporcionada y constructiva que permita que Badajoz disfrute" de este espectáculo.

Y amplían ese agradecimiento "más especial" a "las miles de personas que, tanto de manera personal, como a través de las redes sociales, han mostrado su apoyo y cariño al proyecto". Ese respaldo social dicen que ha sido determinante para "perseverar y no desistir en el propósito de traer la magia del circo".

El despacho Cumbres Abogados manifiesta asimismo su satisfacción profesional por haber contribuido a una solución fruto del diálogo, evitando "la vía contenciosa y la escalada del conflicto institucional". Por tanto, y como consecuencia de la apertura del circo, "esta parte desistirá del recurso contencioso-administrativo promovido, al haber desaparecido la necesidad de tutela judicial por satisfacción extraprocesal".