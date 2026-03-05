La Diputación de Badajoz premia a la empresa Almattia por su compromiso con la igualdad

La firma Almattia Formación & Eventos Empresariales ha sido galardonada por la Diputación de Badajoz dentro de los V Premios ‘Nuestra provincia, por la igualdad’, que serán entregados mañana viernes en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, dentro de las actividades del ‘Marzo Violeta’ de la institución provincial.

Almattia es una empresa de larga trayectoria, liderada por Pilar Coslado, quien, a juicio de la Diputación de Badajoz, se hace acreedora del premio por su impulso al liderazgo femenino en la empresa.

Pilar Coslado es, además de empresaria, miembro de la junta directiva nacional de Cepyme.

Su candidatura, propuesta por Coeba, organización representativa del empresariado de la provincia de Badajoz (a la que está asociada Almattia) y adscrita a Creex, ha destacado la firme apuesta tanto de Almattia como, de manera personal por Pilar Coslado, en pro de la igualdad real y del impulso y promoción de la mujer como líder en los ámbitos empresariales y sociales.

Congreso Mujer 360º

Entre sus actuaciones en este sentido merece la pena destacar el congreso Mujer 360º, que ha cumplido ya su octava edición, y en el que se da cita un elenco de ponentes de primer orden para debatir cuál es el rol actual de la mujer, analizar cuáles son las trabas que aún existen para su crecimiento y proponer medidas que impulsen la igualdad en todos los niveles.

Desde Almattia se ha agradecido el reconocimiento y se ha querido felicitar también al resto de entidades y personas galardonadas.