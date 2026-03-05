Gema Cortés sobre el Circo Encantado: "El ayuntamiento no negocia donde se pone un circo o donde no se pone"

El Circo Encantado y el Ayuntamiento de Badajoz han alcanzado un acuerdo sobre la instalación del mismo en la ciudad. Tras varios días de polémica tras el precinto policial de la carpa el pasado viernes, ambas partes han aprobado que sea en el Cerro del Viento y todo apunta a que las puertas de este circo abrirán este viernes. Pese a la sucesión de noticias en torno a esta polémica, el equipo de gobierno municipal aclara todo lo ocurrido. "El Ayuntamiento de Badajoz no negocia dónde se pone un circo o dónde no se pone. El ayuntamiento recibe un trámite y da tramitación a autorizarlo o a denegarlo", ha aseverado Gema Cortés, concejala delegada de Policía Local. Así ha comenzado explicando en la mañana de este jueves ante los medios de comunicación.

Cortés ha querido poner en contexto desde el punto de vista administrativo y municipal de todo lo que ha ocurrido en torno a la instalación del mencionado circo en la ciudad porque, como ha señalado, "el ayuntamiento no aspira a denegar el sitio porque sí". El motivo de no aceptar la primera ubicación es que hay "que cumplir una norma".

La concejala ha explicado que llevan "muchos meses" trabajando con este expediente" y en este tiempo, "la propiedad ha cambiado de ubicación hasta en cinco ocasiones". Esto ha provocado una serie de retrasos administrativos en cuanto a la concesión de la autorización y la tramitación del mismo.

Avisos del ayuntamiento

La última localización pedida, junto al puente Real, no fue aceptada y desde el consistorio informaron a los empresarios de que estaban "instalando sin autorización, que estaban haciendo publicidad sin autorización, que estaban vendiendo entrada sin autorización", ha enumerado Cortés.

De este modo, asevera que esta autorización se otorga cuando se cumplen todos los requisitos y todas las normativas. Algo que no ocurre en esta ocasión, ya que afirma que la Policía Local realiza la inspección durante la instalación y "certifica que ha sucedido lo que se venía avisando". Esto es que "no han instalado de la mejor forma, que han interrumpido vías de emergencia para poder evacuar", entre otros aspectos.

Es por ello, "como no se cumplen, el ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto y hace unas medidas urgentes para parar el circo".

Solución al problema

La solución a esta problemática ha llegado al volver a "tramitar un expediente nuevo con una ubicación distinta". Ante la documentación recibida y con la ubicación modificada, los trabajadores del ayuntamiento están haciendo el expediente y revisando todos los informes para comprobar que sean favorables y, previsiblemente, se autorizará.

La concejala ha aseverado que el trámite que faltaba en la mañana de este jueves era "que los empresarios paguen y abonen la tasa correspondiente". Los servicios municipales han "dado la mayor celeridad posible" para que estos artistas circenses se ubicaran en la ciudad.

Cumplimiento de normativas

Además, Cortés recuerda que la localización del montaje de este circo "no es cuestión de que se pongan donde el ayuntamiento quiera, todo lo contrario". Así, ha dicho que "únicamente tramita y desde aquí le damos la bienvenida a todos los empresarios que se quieran instalar en esta ciudad para este tipo de espectáculos de ocio". Eso sí, aclara que hay una cuestión primordial para el equipo de gobierno, "la seguridad de los ciudadanos".

Por último, la concejala ha agradecido el trabajo de los funcionarios que han hecho posible la tramitación del nuevo expediente y a la Policía Local. En relación a ellos, lo ha destacado porque se les ha "acusado un poco de todo", pero ha recordado que lo que han hecho "en este caso es que se cumpla la normativa y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".