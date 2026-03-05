Monesterio cierra febrero con 34 desempleados menos que el año anterior

Monesterio cerró el mes de febrero con un total de 282 personas en situación de desempleo. Esta cifra vuelve a suponer el mejor dato para un mes de febrero desde que existen registros. Tanto es así, que, en los últimos diez años, el registro de personas sin empleo ha descendido en 247 personas. Además, si tenemos en cuenta a relación de parados antes y después de la pandemia, el municipio, ha logrado bajar las cifras en 126 personas, con respecto a febrero de 2019 y en 118 personas, con respecto al mismo mes de 2022.

Según los últimos datos facilitados por el Observatorio de Empleo del Sexpe, en febrero, Monesterio tenía 198 mujeres paradas, (27 menos que hace un año), y 84 hombres, (7 menos). Los sectores que recuperan un mayor número de empleados son, servicios, que acumula 216 parados, (167 mujeres y 49 hombres), con 21 parados menos, y sin actividad, que cerró el pasado mes con 16 desempleados, (11 mujeres y 5 hombres), frente a los 20 de febrero de 2025.

En los demás sectores, el paro se estabiliza. Agricultura sigue siendo el único con pleno empleo, con menos de 5 desempleados por cada género; industria posee 23 parados, (13 mujeres y 10 hombres); y en construcción buscan empleo 20 personas, (17 hombres y 3 mujeres).

Extrapolando los datos actuales con los de hace una década, cuando Monesterio tenía un total de 529 parados, el desempleo se reduce en 247 personas, de las cuales, 146 han encontrado trabajo en el sector servicios. De ellas, 94 fueron mujeres y 52 hombres.

Grados de ocupación

Atendiendo al grado de ocupación, del total de personas paradas en febrero, el mayor grupo continúa siendo el de ocupaciones elementales. Aquí se acumulan un total de 119 parados, (92 mujeres y 27 hombres). Hace un año, este mismo grupo, prácticamente acumulaba las mismas cifras, con 124 parados.

El segundo gran grupo, con 57 personas en paro, (49 mujeres y 8 hombres), es el de los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores. Febrero cerró con 29 personas sin empleo en el grupo de artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción; 23 desempleados contables, administrativos y otros empleados de oficina y 21 desempleados en los grupos de técnicos y profesionales científicos e intelectuales, y técnicos profesionales de apoyo, respectivamente. El grupo de trabajadores del sector agrícola, ganadero y forestal se cerró con 5 personas sin empleo.

Con estas cifras, la localidad de Monesterio continúa en la línea de los últimos años en cuanto a recuperación y estabilización del empleo local. Mientras que en España y en Extremadura el paro aumentó ligeramente durante el segundo mes del año, en el municipio, se estabiliza, llegando incluso a mejorar tenuemente, con respecto al mes de enero.