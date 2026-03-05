Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de marzo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Una acusada de introducir en Badajoz cocaína oculta en botes de especias: "He sido completamente engañada por mi padre"
La fiscalía mantiene la petición de 13 años y medio de prisión para los tres procesados
Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas
Las familias pueden consultar las puntuaciones provisionales para hacerse una idea de la posición de cada solicitante, pero las listas definitivas de admitidos se publicarán el 23 de marzo
La Diputación de Badajoz lleva el programa de fomento del deporte urbano a 20 localidades de la provincia
Se instalan pistas portátiles donde pueden jugar niños de entre 6 y 16 años
Ciclo de música cofrade en el Espacio Cultural Santa Catalina de Badajoz
Se han programado cinco conciertos durante este mes de marzo
El Circo Encantado inicia el desmontaje de la carpa a la espera de poder reubicarse en otro solar de Badajoz
La empresa ha propuesto cuatro ubicaciones alternativas al ayuntamiento y se está estudiando su viabilidad. Según el dueño, el terreno con más posibilidades es el aparcamiento junto al parque canino del Cerro del Viento
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús