Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de marzo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La fiscalía mantiene la petición de 13 años y medio de prisión para los tres procesados

Las familias pueden consultar las puntuaciones provisionales para hacerse una idea de la posición de cada solicitante, pero las listas definitivas de admitidos se publicarán el 23 de marzo

Se instalan pistas portátiles donde pueden jugar niños de entre 6 y 16 años

Se han programado cinco conciertos durante este mes de marzo

La empresa ha propuesto cuatro ubicaciones alternativas al ayuntamiento y se está estudiando su viabilidad. Según el dueño, el terreno con más posibilidades es el aparcamiento junto al parque canino del Cerro del Viento