Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Por el ataque de EEUU e Israel contra Irán

La pareja de Badajoz sigue atrapada en Dubái: "Al llegar al punto de encuentro se canceló"

Grego y Juan no han podido salir y siguen esperando noticias para volver a casa

Grego y Juan, la pareja de Badajoz atrapada en Dubái tras el cierre aéreo.

Grego y Juan, la pareja de Badajoz atrapada en Dubái tras el cierre aéreo. / Cedida

Miriam Rubias

La pareja de Badajoz sigue atrapada en Dubái tras el cierre del espacio aéreo. Grego y Juan se dirigieron ayer a un punto de encuentro donde se encontraban más españoles, pero al final no pudieron salir: "Al llegar al hotel Vaco se canceló".

Por tanto, no han tomado el autobús que les llevaría a Omán, el primer paso para llegar a Madrid. Aún siguen esperando noticias para poder volver a casa.

Grego, natural de Peloche, y Juan, de Herrera del Duque, tenían que coger un vuelo de vuelta a España el pasado sábado, pero fue cancelado debido a los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona. Desde entonces permanecen atrapados en la ciudad saudita junto a una treintena de españoles.

Cierre aéreo

Tras la noticia, la pareja permaneció cerca de una hora en el aeropuerto "sin saber muy bien qué hacer". "Les dijimos que nos queríamos quedar en el aeropuerto por si salían vuelos y nos dijeron que no, que eso era imposible, y que no tenían más información que darnos", explicaron. En esas horas fueron encontrándose con otros españoles en su misma situación, con los que han creado un grupo de Whatsapp para compartir toda la información que les va llegando. En el grupo hay personas de Málaga, Madrid, Salamanca, Navarra, Mallorca y el País Vasco, aunque, según apuntó Grego, hay más españoles atrapados en Dubái.

Noticias relacionadas

Sobre cómo han vivido estos días, Grego confesó que la primera noche estuvieron "muy nerviosos" porque de vez en cuando escuchaban explosiones. Pero un día después afirmaron estar más tranquilos. La pareja ha estado en el hotel Canal Central Hotel Business Bay Dubai, que les ha sido proporcionado por el Gobierno de Emiratos Árabes, que les ha pedido no salir de las instalaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  2. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  3. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  4. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  5. La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
  6. Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Monesterio cierra febrero con 34 desempleados menos que el año anterior

Monesterio cierra febrero con 34 desempleados menos que el año anterior

Oliva de la Frontera (Badajoz) invita a conocer su Pasión Viviente

Oliva de la Frontera (Badajoz) invita a conocer su Pasión Viviente

El Circo Encantado y el Ayuntamiento de Badajoz llegan a un acuerdo y montarán la carpa en el Cerro del Viento

El Circo Encantado y el Ayuntamiento de Badajoz llegan a un acuerdo y montarán la carpa en el Cerro del Viento

La pareja de Badajoz sigue atrapada en Dubái: "Al llegar al punto de encuentro se canceló"

La pareja de Badajoz sigue atrapada en Dubái: "Al llegar al punto de encuentro se canceló"

Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas

Bioclimático, San Fernando, Bárbara y San Roque: los cuatro institutos de Badajoz donde la demanda ha superado las plazas ofertadas

La pareja de Badajoz atrapada en Dubái, más cerca de volver a casa: "Nos van a sacar"

La pareja de Badajoz atrapada en Dubái, más cerca de volver a casa: "Nos van a sacar"

Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine

Badajoz se ilumina este sábado al ritmo de las grandes bandas sonoras del cine

La Diputación de Badajoz lleva el programa de fomento del deporte urbano a 20 localidades de la provincia

La Diputación de Badajoz lleva el programa de fomento del deporte urbano a 20 localidades de la provincia
Tracking Pixel Contents